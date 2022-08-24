Kalabalıkların el ayak çektiği sahiller, sıcağıyla bunaltmayan ama hala ısıtmaya devam eden güneş, hafif hafif esen rüzgarla yerini huzura, dinginliğe ve yerlisine bırakan kasabalarda Eylül tatilinin tadına doyulmaz...

Doğanın değişen renkleri bizlere de renk katar. Fiyatlar yaz aylarına göre daha makul, servis daha nezihtir. Hem öyle kendinizi kasmadan, bütçeyi ve sinirleri sıfırlamadan, kalabalıklardan yorulmadan, nerede denize gireceğinizi düşünmeden, beachclupta rezervasyon için sıra beklemeden dinlenerek huzur dolu bir tatil yapabilirsiniz.

Hep söylerim, her anını doyasıya yaşamak istediğimiz Çeşme bir tek Alaçatı’dan ve ‘eller havaya’dan ibaret değil. Gecesi ayrı gündüzü ayrı Yıldızburnu, şifalı termal suları, minik kafeleri, Germiyan’ı, Ildırı’sı, Ovacık’ı, Çiftlikköy’ü, Delikli Koy’u, sörfü, yelkeni, sergileri ve konserleriyle (Temmuz Ağustos hariç) bir cennet… Tatili koşuşturma ve bir soygun değil keyif içinde geçirmek için Eylül’de Çeşme bambaşka… Peki yazı benimle kapatmaya var mısınız?

Gelin eylül ayında Çeşme’de neler varmış birlikte göz atalım…

Deniz ve rüzgâr Arkas Aegean Link Regatta ile sizi çağırıyor

Rüzgar sörfünün başkenti sayılan Alaçatı, dünyanın en iyi sörf merkezlerinden biri olarak biliniyor. Her yıl Çeşme’de Arkas Aegean Link Regatta düzenleniyor. ‘Deniz ve rüzgar sizi çağırıyor’ sloganıyla gerçekleşen Çeşme’nin yat yarışı Arkas Aegean Link Regatta ile 25-28 Ağustos tarihlerinde yine Çeşme kıyılarında yatların rüzgarla dansına şahit olacağız.

Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK Çeşme Marina tarafından gerçekleştirilecek Arkas Aegean Link Regatta için bu yıl da heyecan dorukta. Yarışlara katılacak herkese şimdiden başarılar diliyorum.

100. yıla özel büyük kutlama

Çeşme Belediyesi 15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlanacak.

15 Eylül Alaçatı’nın kurtuluşu kapsamında Sıla, 16 Eylül Çeşme’nin kurtuluşu kapsamında ise Ajda Pekkan konseri gerçekleştirilecek. Kurtuluş kutlamaları düzenlenen konserler ile şölen haline gelecek.

Damakları şenlendiren Çeşme kavunuyla lezzet dolu bir tarif

Rengi, kokusu ve tadıyla insanı cezbeden, ağızların suyunu akıtan kavunlar Çeşme’nin en sevilen lezzetlerinden…

Hazır yeri gelmişken, sizinle Çeşme kavunuyla hazırlanmış bir sorbe tarifi paylaşmak istiyorum. Çünkü Çeşme demek mis gibi kavun demek…

Tadına doyum olmayan kavunların en iyisini Germiyan, Ovacık ve Çiftlik’te bulabilirsiniz. Yolunuz uzun olursa da korkmayın, çünkü Çeşme kavununun en önemli özelliği dayanıklı olmasıdır. Bu tarif sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

1,5 kilo kavun

1 su bardağı su

1 adet limonun suyu

NASIL YAPILIR?