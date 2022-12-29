Fazla su içmek öldürür mü?

Geçtiğimiz günlerde efsanevi oyuncu ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'yi ölüme götüren sebebin "fazla su içmesi" olduğu ortaya çıktı. 20 Temmuz 1973'te henüz 32 yaşındayken Hong Kong'da hayata veda eden Lee'nin ölüm nedeni için o dönemde doktorlar, oyuncunun çok fazla ağrı kesici içmesini gerekçe göstermişti. Ancak yaklaşık 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek şaşırtıcıydı.

Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre, ünlü aktör çok fazla su içtiğinden hayatını kaybetmiş olabilir gibi görünüyor. Clinical Kidney Journal dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında yapılan açıklama şöyle: Tahminlere göre Bruce Lee, böbreklerindeki spesifik bir işlev bozukluğu yüzünden öldü; vücudu, su homeostazını dengeleyebilecek kadar su boşaltımı yapamıyordu. Hiponatremi, kandaki, sıvı dengesinin korunabilmesi için gerekli olan sodyum seviyesi alışılmadık şekilde düşük olduğunda görülür. Dengesizlik, vücuttaki hücrelerin, özellikle de beyindekilerin genişlemesine sebep olur.

Çok fazla su içmekten ölmek mümkün mü?

Asya Gastroenteroloji Enstitüsü’nden Dr. G V Rao bu soruya “Evet” yanıtını veriyor.

Dr. G V Rao'ya göre böbreklerin dışarı atabileceği asgari düzeyi aşacak şekilde su içmek, su zehirlenmesine neden olur. Evet, yeterli miktarda su içmek sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz; ancak aşırı derecede su demek, zehirlenmek demek. Fazla miktarda su, elektrolit dengesini bozarak hücrelerde sıvı birikmesine, nihayetinde de özellikle de beyindeki hücrelerin genişlemesine yol açar. Bu durum, beyin fonksiyonlarının bozulması ve nihayetinde ölüm anlamına gelir. Kazayla aşırı miktarda su içmek sıklıkla rastlanılan bir şey değil. Ancak örnekleri var; fazla su tüketimi yüzünden ölümle sonuçlanan birkaç vaka mevcut.

Su içmek mutlak bir gereklilik, peki içilen suyun ne kadarı fazla?

Uzmanlara göre, bir insanın günlük tüketmesi gereken su miktarına dair resmi standartlar yok. Net miktar, kişinin ağırlığına, fiziksel aktivite düzeyine ve iklime bağlı olarak değişiyor.

Dr. Rao "Hayati risk olarak kabul edilen belirli bir su miktarı yok; ancak saat başına içilen su miktarı ile birtakım hesaplamalar yapmak mümkün. Yaptığımız çalışmalar, böbreklerin bir günde yaklaşık 20-28 litre kadar suyu dışarı atabildiğini gösteriyor, saat başı 1 litre olmak kaydıyla. ABD Ulusal Bilim Akademisi, sağlıklı yetişkin bir erkeğin günde 3,7 litre su içmesini öneriyor; kadınlarda ise 2,7 litre,” diyor.

Su içmek ile ilgili yanlış bilinenler

Daha sağlıklı olacaklarını düşünerek çok fazla su içmeye çalışan insanlar var.

Uzmanlara göre aşırı sıvı tüketiminin zarar getirme potansiyeli yüksek. Aşırı sıvı tüketimi, şeker hastalığı ya da nadir görülen diabetes insipidus gibi hastalıklar sebebiyle ortaya çıkabiliyor. En yaygın sebep ise psikolojik etmenler. Özellikle de psikojenik polidipsia diye bilinen rahatsızlık. Anksiyete, mental bozukluklar ya da daha ciddi mental hastalıklar, bu aşırı susuzluk hissine yol açabiliyor. Aşırı sıvı tüketimi, dilüsyonel hiponatremi ve hatta nadir vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor. Ancak bunlar, ciddi anlamda ender görülen durumlar. Yani bir insanı fazla suyla öldürmek pek mümkün değil.

Bruce Lee'deki su zehirlenmesi