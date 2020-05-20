Fesleğenli sarımsaklı ekmek tek başına bile bir öğün niteliğinde. Yanında bir bardak ayran ile hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif.

MALZEMELER

Hamur için

• 1 çay bardağı süt

• 1 adet yumurta

• 2 yemek kaşığı tereyağı (yağ yumuşamış olacak-tereyağı yok ise margarinde kullanabilirsiniz)

• 1 yemek kaşığı kuru maya

• 1 yemek kaşığı şeker

• 1 çay kaşığı tuz

• Yaklaşık 3 bardak un (unu kontrollü ekleyin)

Üzeri için

• ¾ Demet maydanoz

• ¾ Demet fesleğen (ya da 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen)

• 3 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• Kaşar peyniri

NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir kapta maya ılık süt ve şekeri maya eriyene kadar karıştırın. Daha sonra üzerine tereyağı yumurta ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar unu ilave ederek yoğurmaya devam edin.

Hamurunuz ne çok sert olacak ne de ele yapışacak kıvamda olacak bu şekilde pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurup hamurunuzu toparlayıp mayasını alması için yaklaşık yarım saat kadar üzerini örtüp bekleyelim.

Hamurun mayasının almasının ortamın sıcaklığı ile çok ilgisi vardır eğer soğuk bir ortamda ise mayalanma işlemi için 1 saat kadar bekleyin.

Mayalanmış hamurunuzu pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine bir parmak kalınlığında olacak şekilde yayalım. Yaymış olduğumuz hamurumuzu kareler şeklinde keselim ve kestiğimiz aralara kaşar peynirlerini yerleştirelim.

Üstüne sürmek için bir tavada erittiğimiz tereyağı ve zeytin yağının içine kıydığımız sarımsakları ekleyerek 1-2 dakika kavuruyoruz. Kuru fesleğen kullanacaksanız burada fesleğenide eklemeniz gerekiyor.

Aralarına kaşar peyniri yerleştirdiğiniz hamurunuzun üzerine bir fırça yardımı ile sarımsaklı yağı sürüp üzerine ince ince kıydığımız fesleğen ve maydanozu serperek fırına veriyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşarlar eriyip üzerine kızarana kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun