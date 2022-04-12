Eğlenmek, sosyalleşmek, keyifli vakit geçirmek ve kışın rehavetinden kurtulmak isteyenler için Türkiye’nin en özel şehirlerinde, tam gaz şenliklere…

Uzun süren kış şartlarının ardından herkesin çok özlediği Bahar ve güneşli günler, Türkiye’nin her noktasında gerçekleştirilen birbirinden özgün festival ve şenlik organizasyonları ile yurda giriş yapıyor. Edirne’de Kakava, Van Gölü’nde İnci Kefali, Isparta’da Gül Hasat’ı ve diğer tüm festivaller; şen, şakrak, dinamik, rengarenk ve yaşayan genç tavrıyla ihtiyaç duyulan enerji akışını yaratıyor.

Ruhu doyuran, bedeni harekete geçiren ve psikolojiyi besleyen festivallerle hayatın yoğun temposuna kısa bir ara geliyor. Türkiye’nin özel şehirlerinde düzenlenen organizasyonlar için düğmeye basan Tatilbudur.com; sezonun en ilgi çeken rotaları için farklı ödeme planlarına ek olarak indirimli kampanyalar oluşturarak festival severlere de göz kırpıyor.

Hıdırellez Kakava’da kutlanır! - 5 Mayıs

Ufak bir çılgınlık arayanlar 5 Mayıs 2022 tarihinde aynı zamanda “Tencere Bayramı” anlamına gelen Kakava Festivali’nde bir araya geliyor. Ateşin üstünden atlayanların, temiz su kenarlarında piknik yapmak isteyenlerin bir araya geldiği bu festival İstanbul’a 2 saat uzaklıkta gerçekleşiyor.

Enginarın binbir çeşidi Urla Festivalinde! - 5-7 Mayıs

Mezeleriyle dillere destan olan Urla’nın bütün sokakları, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Karaciğer dostu enginar ile yapılan türlü türlü lezzetlerle buluşuyor. Sağlıklı beslenmede büyük rol oynayan; zeytinyağlısından, ızgarasına birçok pişirme yöntemi ve özel reçete ile farlı farklı tatlara dönüşen "Sakız Enginar" damak zevkine düşkün gurmeleri bu festivalde bir araya getiriyor.

Van Gölü’nde büyük göç başlıyor! 6-8 Mayıs

Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan İnci Kefali’nin, her yıl tatlı sulara göçtüğü muhteşem anları izlemek isteyenler ise 6-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Van’da bir araya geliyor. Doğayla iç içe bir manzara sunan festival tüm yoğun tempoya ara verip, 2 gün konforlu bir tatil deneyimi arayanlar için huzurlu alanı yaratıyor.

Isparta lavanta bahçeleri ile canlanıyor! 3-5 Haziran

Mis gibi kokusuyla Isparta’dan yayılan, varlığıyla birçok derde deva olan, morun en güzel ve sıcak renkleriyle iç açan Lavanta, 3-5 Haziran tarihlerinde Isparta’yı şölen yerine çeviriyor. Kendi ikliminde doğal ve hoş bir tablo oluşturan, uğruna milyonlarca insanın kilometrelerce yol gittiği, fotoğraf tutkunlarının ve kaşiflerin ruhunu okşayan Isparta Lavanta Bahçeleriiçin biletleri hazırlamanın tam zamanı!

Mayıs’ta Isparta’yı Gül Kokusu Sarıyor! 13- 15 Mayıs

Türkiye’nin tam kalbinde, Isparta, 13- 15 Mayıs’ta mis gibi kokuyor. Şehrin her yanını saran, kokusu sınırları aşan Gül Hasat’ı büyülü ambiyansı ile birbirinden keyifli fotoğrafların arka planı oluyor.