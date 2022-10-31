Festivale 1 milyon kişi katıldı

Başkentte yaklaşık 9 kilometrelik bir güzergahta düzenlenen ve şehrin tarihi meydanında son bulan geçit töreninde, müzik ve danslar eşliğinde yürüyen 10 binlerce kişi her yıl olduğu gibi kurukafa desenli makyaj ve çiçekli kostümlerinin yanı sıra ölüleri temsil eden iskelet maketleri kullandı.