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        Haberler Gastro Keşfet Fransa Patates Kızartması Şampiyonası 7 Ekim'de

        En iyi kızartan kazanacak

        Fransa'da düzenlenecek dünyanın ilk Patates Kızartması Şampiyonası'nda, restoranlar ve bireysel başvuru yapanlar, birincilik için yarışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:17 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:52
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        AA'nın Fransız televizyon kanalı BFMTV'den aktardığı habere göre, ülkenin Manş Denizi'ne sınır Pas-de-Calais kenti, 7 Ekim'de dünyada ilk defa düzenlenecek Patates Kızartması Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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        Arras Grand Place fuar alanında düzenlenecek organizasyonda katılımcılar, kreatif patates, otantik patates ve kızartma patates sosu kategorilerinde yarışacak.

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        Şampiyonaya, restoranların yanı sıra bireysel başvurular da kabul edilecek.

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        Dereceye girenlere gastronomi dünyasında fırsat kapıları aralaması beklenen yarışmaya, patates severlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

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        Hane başına bir katılımcı sınırının bulunduğu organizasyona başvuru için 18 yaşından büyük olma şartı aranacak.

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        Jüriler, patates kızartması ustalarından oluşacak.

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        *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #Patates kızartması
        #Patates Kızartması Şampiyonası
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