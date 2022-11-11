Gallerdeki hipnotik desenler

Jon Foreman, sahillerde yaptığı etkileyici taş çalışmaları ile doğanın muhteşem olduğunu bir kere daha gösteriyor. Instagramda @sculpttheworld hesabında çalışmaları izleyebilirsiniz.
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Foreman, "Bu süreç benim için bir terapi. Taşın kuma yerleştirilmesi basit bir terapidir. Eminim hepimiz sahilde yürüyüş yapmaktan zevk alırız ama bu süreci ben daha sürükleyici buluyorum; doğada olmak, kendimi kaybetmek, günlük yaşamın tüm streslerini geride bırakmak benim için bir çeşit terapi" açıklamasında bulundu.
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Bir parçayı bitirmek için yaklaşık 4 saate ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Taşları arayıp buluyor, ardından onları düzenlemeye başlıyor. Taşların onu nereye götüreceğini bilmiyor ve yaratıcılığı geliştirmek için bu sürecin akışına kendini bırakıyor.
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'İnsanlar genellikle o kadar çalışmanın sonunda ortaya çıkan işin kısa bir süre ortadan kaybolmasının beni rahatsız edip etmediğini soruyor. Onlara hayır diyorum. Kısa ömürlü olmaları onları benim gözümde daha değerli kılıyor.
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Jon Foreman "Sonsuz olasılık var. Hem malzeme hem de ortam olarak sonsuz olasılık var. Her biri birbirinden farklı. Dışarı çıkmak ve olmayan bir şeyi yaratmak ruh sağlığımı derinden etkiliyor. Zihnimi sağlıklı ve huzurlu tutuyor" dedi.
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"Birçok doğal malzeme kullanıyorum ama çalışabildiğim en iyi malzeme taş. Renk, açı, şekil, boyut, yerleştirme veya boşluk olarak çok şey yapmam imkan tanıyor. Genellikle, ne istediğime dair hiçbir fikrim yokken işe başlıyorum. Sonra taşıyabileceklerimi toplayıp taş üstüne taş koyarak, bu süreçte sürekli kendimi kaybederek ve günlük hayatın stresinden koparak işe devam ediyorum" diye ekliyor Foreman.
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