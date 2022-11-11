Gallerdeki hipnotik desenler

Foreman, "Bu süreç benim için bir terapi. Taşın kuma yerleştirilmesi basit bir terapidir. Eminim hepimiz sahilde yürüyüş yapmaktan zevk alırız ama bu süreci ben daha sürükleyici buluyorum; doğada olmak, kendimi kaybetmek, günlük yaşamın tüm streslerini geride bırakmak benim için bir çeşit terapi" açıklamasında bulundu.