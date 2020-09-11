Gastronomi kenti Gaziantep'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gastroantep festivali, korona virüs önlemleri nedeniyle hasat günleri ismiyle kutlanıyor.

Pandemi çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle program kapsamı azalan festivalin bu yılki programına önceki yıllarda yapılan sergi, yarışma, kortej, konser gibi bir çok etkinlik iptal edilirken, programda antep hasadı, şire yapımı, çeşitli atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.

İlk yılında 3 gün olarak düzenlenen ve ikinci yılında ise 4 güne çıkan festival kutlaması bu yıl ise 2 gün ile sınırlı tutuldu.

Dünyanın ve ülkenin dört bir yanından şef ve gurmelerin katılacağı programı aşağıda bulabilirsiniz.

İnsanlığın ilk kez tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Mezopotamya bölgesinin kuzey-batı ucunda yer alan Gaziantep, bölgede Akdeniz ve Kara iklimlerinin geçişkenlik gösterdiği eşsiz bir coğrafyada bulunuyor.

Hem iklimin hem de verimli toprakların etkisiyle Gaziantep’te sayısız farklı çeşitte tarımsal ürün yetiştirilebiliyor.

Ünlü Antep Mutfağı; Mezopotamya'nın tahılları, Akdeniz' in meyve ve sebzeleri Uzak Doğu’nun baharatları, Gaziantep bölgesinde yetişen ürünlerin bileşkesiyle ortaya çıktı.

2015 yılında Gaziantep UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na (Unesco Creative Cities Network) Türkiye’den gastronomi alanında dahil olan ilk şehir olma özelliğini elde etti.

Gastroantep Hasat Günleri bu yıl 11 Eylül’de rengi ve lezzetiyle marka haline gelen Antepfıstığı hasatı, Şire yapımı ve Kadın girişimciliğiyle ilgili bir panelle başlayacak. Etkinlikler gastronomi severler için dijital ortamda canlı yayınlanacak.

2020 Gastroantep Programı

11 EYLÜL 2020 CUMA

14:00 - 14:30 Açılış Konuşmaları

14:30 - 15:10 Panel - Gastroekonomi’de Kadın Girişimciliği Moderatör: Fatma Şahin - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Müge Ergül - Chef & Owner / Tutti Bebek Pınar Taşdemir - Executive Chef / Araka Hülya Tiritoğlu - Owner / Başyazıcılar

15:00 - 15:30 Workshop : Claudio Chinali - Executive Chef / Eataly

15:30 - 16:10 PANEL - Gastronomide Yerel Coğrafyanın Önemi Moderatör: Gökmen Sözen - FoodinLife Gastronomi Yayınları ve Gastromasa Konferansı Genel Müdürü Mehmet Gök - Bocuse d'Or Türkiye Başkanı Maksut Aşkar - Executive Chef / Neolokal Cihan Kıpçak / ExecutiveChef / Spago

16:10 - 16:30 Oturum - Ömür Akkor - Executive Chef / Zennup 1884

16:30 - 16:50 Workshop : Joe Barza - Executive Chef / Beyrut

16:50 - 17:30 Panel - Gastroekonomi Perspektifinden Tarımsal Üretim Moderatör: Oğul Türkkan - Yemek ve İçecek Uzmanı İlhan Koçulu / Koçulu Peynircilik Aslı Aksoy / Elibelinde Tarım

17:30 - 17:50 Workshop : Cüneyt Asan / Günaydın Steakhouse Kurucu Ortak

17:50 - 18:20 Workshop : RubénArnanz -ExecutiveChef / İspanya-Madrid

12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ