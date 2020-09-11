Gastronomi kenti Gaziantep'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gastroantep festivali, korona virüs önlemleri nedeniyle hasat günleri ismiyle kutlanıyor.
Pandemi çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle program kapsamı azalan festivalin bu yılki programına önceki yıllarda yapılan sergi, yarışma, kortej, konser gibi bir çok etkinlik iptal edilirken, programda antep hasadı, şire yapımı, çeşitli atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.
İlk yılında 3 gün olarak düzenlenen ve ikinci yılında ise 4 güne çıkan festival kutlaması bu yıl ise 2 gün ile sınırlı tutuldu.
Dünyanın ve ülkenin dört bir yanından şef ve gurmelerin katılacağı programı aşağıda bulabilirsiniz.
İnsanlığın ilk kez tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Mezopotamya bölgesinin kuzey-batı ucunda yer alan Gaziantep, bölgede Akdeniz ve Kara iklimlerinin geçişkenlik gösterdiği eşsiz bir coğrafyada bulunuyor.
Hem iklimin hem de verimli toprakların etkisiyle Gaziantep’te sayısız farklı çeşitte tarımsal ürün yetiştirilebiliyor.
Ünlü Antep Mutfağı; Mezopotamya'nın tahılları, Akdeniz' in meyve ve sebzeleri Uzak Doğu’nun baharatları, Gaziantep bölgesinde yetişen ürünlerin bileşkesiyle ortaya çıktı.
2015 yılında Gaziantep UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na (Unesco Creative Cities Network) Türkiye’den gastronomi alanında dahil olan ilk şehir olma özelliğini elde etti.
Gastroantep Hasat Günleri bu yıl 11 Eylül’de rengi ve lezzetiyle marka haline gelen Antepfıstığı hasatı, Şire yapımı ve Kadın girişimciliğiyle ilgili bir panelle başlayacak. Etkinlikler gastronomi severler için dijital ortamda canlı yayınlanacak.
2020 Gastroantep Programı
11 EYLÜL 2020 CUMA
- 14:00 - 14:30
Açılış Konuşmaları
- 14:30 - 15:10
Panel - Gastroekonomi’de Kadın Girişimciliği
Moderatör: Fatma Şahin - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Müge Ergül - Chef & Owner / Tutti Bebek
Pınar Taşdemir - Executive Chef / Araka
Hülya Tiritoğlu - Owner / Başyazıcılar
- 15:00 - 15:30
Workshop : Claudio Chinali - Executive Chef / Eataly
- 15:30 - 16:10
PANEL - Gastronomide Yerel Coğrafyanın Önemi
Moderatör: Gökmen Sözen - FoodinLife Gastronomi Yayınları ve Gastromasa Konferansı Genel Müdürü
Mehmet Gök - Bocuse d'Or Türkiye Başkanı
Maksut Aşkar - Executive Chef / Neolokal
Cihan Kıpçak / ExecutiveChef / Spago
- 16:10 - 16:30
Oturum - Ömür Akkor - Executive Chef / Zennup 1884
- 16:30 - 16:50
Workshop : Joe Barza - Executive Chef / Beyrut
- 16:50 - 17:30
Panel - Gastroekonomi Perspektifinden Tarımsal Üretim
Moderatör: Oğul Türkkan - Yemek ve İçecek Uzmanı
İlhan Koçulu / Koçulu Peynircilik
Aslı Aksoy / Elibelinde Tarım
- 17:30 - 17:50
Workshop : Cüneyt Asan / Günaydın Steakhouse Kurucu Ortak
- 17:50 - 18:20
Workshop : RubénArnanz -ExecutiveChef / İspanya-Madrid
12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ
- 11:00 - 11:20
Workshop :JuanJoseLosada -ExecutiveChef / İspanya-León
- 11:20 - 11:40
Workshop : Hakan Doğan - Chef & Owner / Pasto
- 11:40 - 12:00
Workshop : Rafet İnce - ENG Group Gastronomi Direktörü
- 14:00 - 14:40
Panel - Otellerde Yöresel Yemek Günlerinin Turizme Katkısı
Moderatör: Gökmen Sözen - FoodinLife Gastronomi Yayınları ve Gastromasa Konferansı Genel Müdürü
Savaş Aydemir - Executive Chef / Four Seasons Hotel Bosphorus
Selami Güleryüz - Executive Chef / Ritz Carlton Hotel
- 14:40 - 15:00
Workshop : Eyüp Kemal Sevinç - EKS Şef-Kurucu
- 15:00 - 15:20
Workshop : Murat Deniz Temel - Executive Chef / Alaf Kuruçeşme
- 15:00 - 15:40
Panel - Gaziantep Mubağında Markalaşmanın Önemi
Moderatör: Vedat Başaran - Türk Mutfağı Araştırmacısı
Mustafa Özgüler / Orkide
Burhan Çağdaş / İmam Çağdaş
Coşkun Koçak / Koçak Baklava
- 16:00 - 16:20
Workshop : Charles Azar - Executive Chef / Lübnan Beyrut-Patisserie
- 16:20 - 16:50
Oturum : Tahir Öztan - Sahan Grup YöneFm Kurulu Başkanı
Nuri Develi - Develi Restaurant Dördüncü Kuşak Temsilcisi
- 16:50 - 17:10
Workshop : İsmet Saz - Executive Chef / Toi
- 17:10 - 17:30
Workshop : Doğa Çitçi / MSM Gaziantep
- 17:30 - 17:50
Oturum : Ragıp Güzelbey / Şef
- 17:50 - 18:30
Panel - Bölgesel Ürünlerin Zincir Marketler Adaptasyonu
Moderatör: Gaziantep Üniversitesi Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu
Birol Uluşan - Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Coğrafi İşaretler Müdürü
Önder Bilen - Ekol Food YöneJm Kurulu Başkanı
Oğuz Özmen-Özmen Un A.Ş, Özmen LİDAŞ Tarım A.Ş Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı
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