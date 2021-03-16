Gastronomi şehirleri İstanbul'da buluşacak

Fuara Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Eric Wolf’un da katılacağını belirten Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, “Eric Wolf fuarın sonunda yurtdışı basınına Türkiye’nin 7 gastronomi şehrinin isimlerini açıklayacak” dedi.
Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan Gastro Show, tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılmasını ve konferans programlarıyla dünya liderlerini sektörle buluşturmayı hedefliyor. İlki, 2-4 Haziran tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Açık Alan - ICC’de düzenlenecek olan Gastro Show’da tüm misafirlerin sağlığı ek önlemlerle korumaya alınarak yapılacak. Fuar gastronomi endüstrisinin farklı modellerinden oluşan geniş yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profilini “7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke” mottosuyla 2021 yılında ilk defa ağırlayacak. Gastro Show’a Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerinden gastronomi sektörüne damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları katılarak katkı sunacaklar.
“7 şehir, 7 bölge ve 7 ülke konseptinde hazırlıyoruz”
Gastronomi Turizmi Derneği’yle birlikte Gastro Show isminde yeni bir fuar başlattıklarını belirten Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, çok yoğun bir içerik hazırladıklarını kaydetti. 2 bin 280 metrekarelik bir stat alanı tasarladıklarını aktaran Ataman, “Fuar alanı içerisinde büyük bir kubbe çadır kuracağız. Burada 19 ayrı oturum planladık. 50’nin üzerinde konuşmacı olacak. Türkiye’deki ünlü şeflerimizle dünya çapında ünlü olan şeflerimizde fuara katılacak. Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı’nı da İstanbul’da ağırlayacağız. Fuarı 7 şehir, 7 bölge ve 7 ülke konseptinde hazırlıyoruz. Gastro Show’da bölgeler kendi mutfaklarını ve lezzetlerini hem Türk pazarına hem de Dünya pazarına tanıtacaklar” dedi.
“Gaziantep’in fuarda çok iddialı bir şekilde yer almasını istiyoruz”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’le çok uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Gastro Show’da Gaziantep’in en iyi şekilde temsil edilmesini istediklerini ifade etti. Bu konuda başkan Fatma Şahin’le görüşeceklerini paylaşan Boztepe, “Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Eric Wolf fuardan sonra bir deklarasyon yayınlayacak. Deklarasyon da yurtdışı basınına Türkiye’nin 7 tane gastronomi şehrinin isimlerini açıklayacak. Gaziantep olmazsa olmazımızdır. Bu yüzden Gaziantep’in fuarda çok iddialı bir şekilde yer almasını istiyoruz. Buradaki markaların ön plana çıkmasını istiyoruz. İzmir’den Kayseri’ye kadar farklı farklı şehirler organizasyon içerisinde yer alacak. Ama Gaziantep gastronomi turizmi konusunda bayrağı hep önde taşıdığı için biz Gaziantep’i dünya markası olarak göstermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Gaziantep’in Gastro Show’da bulunmasını sağlayacağız”
Gastronomi Turizmi Derneği Gaziantep Temsilcisi Erkan Özsavaş da, “Gaziantep gastronomi konusunda her zaman öne çıkan bir şehirdir. Çok güzel lezzetlerle kendini ispatlamış bir ilimizdir. Bizde Gaziantep’in Gastro Show’da bulunmasını sağlayacağız. Burada gastronomiyle uğraşan esnaflarımızın da katkıları Antep’in tanıtımında büyük bir etki sağlayacaktır. Gastro Show’da yöresel yemekler kendini gösterecek. Mesela Antep’e mal olmuş beyran, katmer, kebap gibi lezzetler fuarda yer alacak” dedi.
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