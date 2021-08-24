Gaziantep'in yöresel 4 lezzetine coğrafi işaret belgesi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, eşsiz lezzetlerini tescillemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfının, kentin yöresel lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla yürüttüğü son çalışmalarla Antep şekerli peynir böreği, Antep sebzeli peynir böreği, Antep mumbar dolması ve Antep cağırtlak kebabı tescillendi.

Şehrin, coğrafi işaret aldığı 67 ürün ve lezzetiyle ekonomi ve turizme katkısı sağlanması hedefleniyor.