Geçer bu da geçer neler neler geçmedi ki

Kapalı duruma gelmek, dışarı ile bağını kesmek, çalışamaz, etkinliğini sürdüremez durumuna getirilmek, son verilmek, kesilmek, yüzü, gövdesi bir yere gelecek biçimde eğilmek, tatile girmek, yaranın kapanması (iyileşmesi),gözün kapanması (kör olması) ve havanın bulutlanması olarak ayrılmış.
Bakın Aile ve Evlilik Danışmanı Serhat Yabancı kapanma kavramını nasıl tanımlıyor? Engellenme, baskı altında kalma hissini yarattığını ve özgürlüğün bireyin elinden alındığını söylüyor. Onun yerine “Evdeyim, güvendeyim, hastalıktan uzak durmak, koronaya karşı kendini güvene almak kapanma kelimesinden daha pozitif daha kurallara uymayı etkileyecek ve motive edecek bir kavram olarak karşımıza çıktığını vurguluyor”.
Biz bu maddelerden yaraların kapanması için olanı düşünelim, enseyi karartmayalım. Psikoloğumuzun dediği gibi evde güvende olduğumuzu düşünelim. Bulunduğumuz koşulları olumlu hale getirip, olumsuz düşüncelerden uzaklaşalım.
Güvendeyiz, Evimizdeyiz
- Evde olmayı fırsata çeviriyoruz hem zaten biliyoruz geçen seneden antrenmanlıyız;
- Kapanmayı ağırlıklı evin mutfağı sanmıştık... Kendi yoğurduğumu mayalamayı, kendi ekmeğimizi yapmayı öğrenmiştik,
- Egzersizleri evlere taşıdık, hepimiz birer Personal Trainer olduk çıktık,
- Dijital dünyanın gücünü gördük, işlerin sadece iş yerlerinde değil “uzaktan çalışmayı” da öğrendik,
- Instagram’da canlı yayın açıp, story atmaktan hepimiz birer yayıncı olmuştuk,
- Bahar, dolap temizliğine ruhumuzu da katmış tüm fazlalıklardan kurtulma kararı almıştık,
- Yeni yılda okunacaklar listesindeki kitaplar artık raflarda değil gözler önüne inmişti,
- Pandemi biter ümidiyle gidilecek listesi oluşturduk, öylece hayallere dalmıştık,
- Hep izleyeceğim dediğimiz ama bir türlü izleyemediğimiz film arşivlerini de ortaya çıkardık,
- Eski fotoğraf albümleri çıkarıp, nostalji günleri yaptık,
- Makyaj yapmayı unuttuk; sadeliği, doğallığı görüp kendi güzelliğimizle yüzleştik,
- Unuttuğumuz o komşuluk günlerini hatırladık,
- Hem kendimize hem başkalarına fayda sağlayabildiğimizi gördük,
- Yaşlılarımıza bir sıcak yemek vermeyi, yeniden yardımlaşmayı öğrenmiştik,
- Vakitli vakitsiz aile, akraba, eş, dost görüntülü sohbet çılgınlığına kapılmıştık. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan saatlerce konuşur olduk.
- Senelerdir aynı evi paylaştığımız eşlerimizi daha yakından tanıdık,
- Evde saç boyamadan, keratin bakımına kadar içimizdeki kuaförü dışarı çıkarmıştık; üstelik hızımızı alamayıp eşlerimizin saç, sakal tıraşlarında iddialı modellere giriştik...
- Kendi kendimizin doktoru olduk, her öksürüğe korona teşhisi koyduk,
- Yıkamaktan da elleri kuruyanlarda yok değil, ellerimiz nasıl aşınır bunu da öğrendik,
- Kimimiz ihtiyaç stoklama işini fazla abarttık,
- Uzaktan eğitimi kaynatmaya çalışan çocuklara birer su serpmeye çalıştık,
- Hayat Eve Sığar dedikçe, genç yaşlı demeden evden kaçmayı da öğrendik,
- Cafe'leri evlere taşıdık, balkondan balkona kahvelerimizi yudumlamayı da öğrendik,
- Marketlerden aldığımız, hayatımızda tanımadığımız bütün temizlik malzemelerini A’dan Z’ye ezber edip temizlik avcısı olmuştuk.
- Kendi işimizi kendimiz görmeyi öğrendik, tamircimiz de, terzimiz de biz olduk,
Mutfağa İyi Niyetle Diyetle Girelim
Mercimekli Ekmek Tarifi
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 çay bardağından biraz fazla zeytinyağı
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı lor peynir
- İstediğiniz miktarda maydanoz ( başka yeşilliklerde kullanılabilir)
- 1 çay kaşığı çörek otu
- 2 yumurta
- İsteğe göre tuz
- 1 paket kabartma tozu
- Üzeri için susam
Yapılışı
- 1 büyük su bardağı geceden suda bekletilmiş kırmızı mercimek rondodan geçirilir.
- Derin bir kapa aldıktan sonra, üzerine zeytinyağı, yoğurt, lor peynir, maydanoz, çörek otu,
- yumurta ve tuz ilave edilip, iyice karıştırılır.
- Karışımın üzerine 1 paket kabartma tozu eklenir ve karıştırılmaya devam edilir.
- Fırına için hazırlanır, isteğe göre üzerine susam eklenir.
- 160 derece fırında 40-45 dakika pişirilir.
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