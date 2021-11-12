Gediz Deltası: Su kuşlarının vazgeçilmez göç durağı

Doğa Derneği’nin Gediz Deltası’nda gerçekleştirdiği Sonbahar Dönemi Kuş Göçü İzleme Çalışması, alanın önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), DKMP İzmir Şube Müdürlüğü, Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığı ve gönüllü gözlemcilerin katılımıyla Gediz Deltası’nda “2021 Sonbahar Dönemi Kuş Göçü İzleme Çalışması” gerçekleştirildi. Çalışmada Gediz Deltası’nı göç döneminde ziyaret eden su kuşları ve bu kuşların yoğun olarak kullandığı habitatlar belirlendi. Kuşların yoğunlaştıkları alanlar ve Sonbahar göç dönemindeki hassas habitatlar ortaya çıkarıldı.
Barındırdığı biyoçeşitlilik açısından Uluslararası öneme sahip bir sulak alan olan Gediz Deltası, göç dönemlerinde kuşlar için hayati önem taşıyor. On binlerce birey kışlama alanlarına giderken Gediz Deltası’nda besleniyor, konaklıyor ve göç yolculuğuna devam ediyor.
Göçmen kuşların kullandığı alanlar belirlendi
Göçmen su kuşu türlerinin Gediz Deltası’ndaki mevcut durumlarını araştıran Doğa Derneği Kuş İzleme Sorumlusu Ahmet Kaya “Eylül ayında haftada dört gün boyunca deltada yaygın olarak kullandığımız gözlem noktalarında sayımlar gerçekleştirdik. Düzenli olarak gözlem yapmak, hem kuşların göç dönemindeki değişikliği hem de alandaki değişimi gösteriyor. İki yıldır sonbahar göç döneminde bu sayımı tekrarlıyoruz. Bu sayede kapsamlı veriler elde ediyoruz. Sonbahar göç döneminde su kuşlarının deltanın hangi bölgelerini ve nasıl kullandıklarını belirledik. Deltanın iç kesimlerindeki sulak alanların kuruması nedeniyle kuşların kıyılarda büyük gruplar halinde toplandığını gördük. Kara karınlı kumkuşu, halkalı cılıbıt, küçük kumkuşu, kızılbacak gibi türler gruplar halinde göç eden ve Gediz Deltası’nın kıyılarında bir arada görülen türlerin başında geliyor.” dedi.
2 Milyon Yaşında UNESCO Dünya Doğa Mirası Adayı
İzmir’in Gediz Deltası’nda yapılan Sonbahar Dönemi Kuş Göçü İzleme Çalışması’nın, deltanın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için yürütülen süreç açısından önemini vurgulayan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç “Gediz Deltası, UNESCO’nun Dünya Mirası kriterlerini sağlayan uluslararası ölçekte öneme sahip bir sulakalan. Doğa Derneği 2002 yılından beri bu benzersiz doğal alanın zarar görmeden yaşamaya devam etmesi için çalışmalar yürütüyor., Gediz Deltası’ndaki biyolojik çeşitliliği izlemek için gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, Gediz Deltası Sonbahar Kuş Göçü İzleme Çalışması, deltanın göç dönemi içerisindeki hareketliliğini ve hassas habitatları ortaya koymak açısından çok değerli. Bu çalışmayla, Gediz Deltası’nı göç esnasında kullanan türler ortaya çıkarıldı. Aralarında alanda nadiren görülen türler de mevcut. Yaklaşık iki milyon yaşında olan Gediz Deltası, uzun yıllardır doğaseverlerin ve bilim insanlarının çalışmalarıyla korunuyor. İnanıyoruz ki yürüttüğümüz bu çalışmalar, deltanın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesiyle taçlanacaktır.” dedi.
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