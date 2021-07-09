Geleceğin şefleri sürdürülebilir tarımı öğreniyor

2017 yılından bu yana EK BİÇ YE İÇ’le beraber sürdürdüğü Terasta Tarım projesi ile 750 metrekarelik bir alanı permakültür odaklı tarıma ayıran Akmerkez, Usla Uluslararası Servis & Lezzet Akademisi ile başlattığı iş birliği kapsamında Profesyonel Aşçılık ve Profesyonel Pastacılık- Ekmekçilik Programı öğrencileriyle şehirde sürdürülebilir gıda üretiminin tekniklerini paylaşıyor. Şehirde sağlıklı, keyifli ve sürdürülebilir bir hayat kurmak için faklı stratejilerin aktarılacağı programda, Akmerkez Terasta Tarım’ın Hikayesi, Permakültür Prensipleri, Toprak ve Kompost, Akuaponik ve Hidroponik Tarım, Agroekolojik Gıdaya Ulaşım ve Atıksız Mutfak konuları işleniyor.
Geleceğin şefleri, 25 Haziran’da gerçekleşen ilk dersle kentsel tarımın gastronomi ile yakın ilişkisinden yola çıkarak permakültür ilkeleri ve şehirde bahçecilik üzerine bir teorik anlatımla programa giriş sağladı. Ardından öğrenciler malçlama, sulama, aromatik bitkilerin ve yeşilliklerin hasadı gibi rutin bahçe bakımı işlerine katılarak uygulamalı eğitim aldı. 2 Temmuz’daki derste ise toprak, toprak türleri, kompost yapımı, suda tarım konuları öğrenildi, bu konuda uygulamalar yapıldı, ayrıca rutin bahçe işleri tamamlandı. Programın ana hedefi, gastronomide kalıcı bir yer edinmiş olan ‘tarladan sofraya’ akımını şehir ortamında çalışacak şefler için gerçekçi hale getirmek; restoran mutfaklarında kullanılan ürünlerin nasıl yetiştirildiği konusunda bilgi ve deneyim sağlayarak, yerel coğrafyada ve ekolojik şartlarda üretilmiş malzemelerin değeri konusunda bilinci arttırmak.
EK BİÇ YE İÇ ekibinin ve alanında uzman konuk eğitmenlerin dâhil olacağı ve yine Terasta Tarım alanında gerçekleşecek eğitimlerin devamında, öğrenciler mutfak atıklarının toprağı zenginleştiren komposta dönüştürülmesi, zararlılarla kimyasal kullanmadan mücadele, suda tarım, mikroyeşillik üretimi, fermentasyon, atıksız mutfak konuları da dahil olmak üzere, şehirde doğayla uyum içinde, sürdürülebilir bir yaşam kurmak için şeflerin önderlik yapabileceği birçok konuyu işleyecek.
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