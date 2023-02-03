HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Genç kalmak elinizde

Olduğumuzdan daha genç görünmek mümkün. Bu da elbette ne yediğimizle çok ilgili.
Giriş: 03.02.2023 - 18:16 - Güncelleme: 03.02.2023 - 18:22

Doğum tarihimizi ve dolayısıyla da yaşımızı değiştirme şansımız yok. En iyi ihtimalle gönlümüzden geçen yaşı söyleyerek etrafımıza şaka yapabiliriz. Ancak görüntümüzün yaşımızın söylediği rakama uyması gerekmiyor. Olduğumuzdan daha genç görünmek mümkün. Bu da elbette ne yediğimizle çok ilgili.

Doğru yiyeceklerle yaşlanmanın cilt, organlar ve sistemler üzerindeki etkisini azaltabiliriz. Ayrıca zamanın getirdiği hastalıklardan, kanser gibi risklerden ve zihinsel bozulmalardan da korunabiliriz.

Genç kalmanın yolu antioksidan, probiyotik, elektrolit ve amino asitler açısından zengin yiyeceklerden geçiyor.

  • Yaban mersini 

    Yulaf ezmesinin içine bir avuç yaban mersini katmak sadece renklendirmek ve tatlandırmaktan fazlasını yapabilir. Yapılan araştırmalara göre bu koyu renkli meyvenin yumurtalık kanserine karşı savaşma gücü var. Tek bir ısırık bile yumurtalık kanserine karşı koruyucu olabiliyor. Smoothie yaparken içine eklemek için harika bir neden.

  • Yeşil çay 

    Yeşil çayın nelere iyi geldiği sorusunun cevabı fazlasıyla uzundur. Antioksidan ve faydalı bileşiklerle dolu olan bu çayın mide kanseri riskini azaltma özelliği var. Yapılan araştırmalara göre yeşil çay, midede kanser hücrelerinin oluşmasını engelleyebilir. Ayrıca zayıflamaya yardımcı olur, içindeki kateşin adı verilen bileşikler yaşam süresini uzatmaya yardımcı olur. Özellikle karın bölgesindeki sağ salınımını tetikleyerek yağ hücrelerinin karaciğerde enerjiye dönüştürülmesini sağlar.

  • Çilek 

    Sağlıklı beslenmede tüm taneli meyvelerin rolü büyüktür. Çilek ise bu ailenin en önemli üyelerinden. İçerdiği polifenoller sayesinde yaşlanmanın ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Ayrıca çilek tüketimi genç bir görüntünün anahtarı olması da mitokondriyal işlevi sürdürmedeki etkisidir.

  • Kahve 

    Kahveye dair çok sayıda önyargı olsa da araştırmalar son derece açık. Düzenli kahve tüketenlerin ölüm oranının daha az olduğunu ortaya koyan son araştırma 3 yıllık bir gözlem süresine dayanıyor. Yüksek miktarda antioksidan içeren bir bardak kahve içerken kendinize iyilik yaptığınızı düşünebilirsiniz.

  • Mor patates 

    Ülkemizde çok fazla bulunmayan mor patatesi aramak için çok geçerli nedenlerimiz var. Kanser riskini azaltmak, yaşam tarzına bağlı hastalıkları önlemek için içindeki antosiyan bileşikler oldukça önemli. Düzenli tüketilmesi, kanser teşhislerinin azalmasında rol oynuyor olabilir.

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