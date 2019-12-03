Gıda israfı büyük bir sorun

Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, turizm sektöründeki gıda israfının anlaşılması ve hesaplanması konusunda ciddi tutarsızlıklar var. Oteller, restoranlar ve aktivitelerden kaynaklanan gıda israfı saptanabiliyor ve kolaylıkla tahminlerde bulunulabiliyor; ancak turizm sektörünün gün geçtikçe çeşitlenmesi, artık kaynaklarının kapsamında da artışa sebep oluyor.
Araştırmacılara göre, yalnızca geleneksel gıda ve konaklama kuruluşlarının gıda israfını önlemeye odaklanmak, gittikçe büyümekte olan alternatif turizm yöntemlerini göz ardı ediyor ve bu durum, gelecekte tüm bu sürdürülebilirlik çabalarına ket vuracak gibi duruyor.
Gıda israfı, dünya çapında önemli bir sorun ve hizmet sektörü atıklarının en önde gelen türü olarak tanımlanıyor. Her yıl, yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor – ki bu sayı, insan tüketimi niyetiyle hazırlanan gıdaların 1/3’üne, hatta neredeyse yarısına tekabül ediyor. Gıda israfı, büyük bir çevresel, toplumsal ve ekonomik sorun.
Sahiden de turizm endüstrisinin, gıda israfına yönelik değinmesi gereken ekonomik, toplumsal ve yasal nedenler gün geçtikçe artıyor. Günümüzün turizmi; kamp, AirBnB, tanıdıkların evinde kalma ya da karavanla ülkeyi gezmek gibi alternatifler sayesinde, artık yalnızca paket turlarla ya da otel turizmi ile sınırlı değil. Gıda israfı, tüm bu turizm yöntemleri ile yaratılıyor; ancak bu konu üzerinde yürütülen çok az sayıda çalışma var ve bu kaynakların yarattığı gıda israfını azaltma gerekliliği de bir gerçek.
“Turizm sektörü içerisinde gıda israflarını azaltan ve hatta bu durumu kara dönüştürmeyi başaran hassas oyuncuların da olduğunu görüyoruz. Ancak yalnızca geleneksel gıda ve barınma hizmetlerinin atık miktarlarını azaltmaları yeterli değil ne yazık ki; diğer turistik alternatiflerin de harekete geçmesi gerekiyor. Turizm sektöründeki sürekli gelişimler, gıda israfı ve sürdürülebilirlik üzerine yapılacak araştırmaları çok daha önemli bir hale getiriyor.” diyor Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden araştırmacı JuhoPesonen.
Uzmanlara göre, gıda israfının kapsamlı bir şekilde azaltılabilmesi, kaynaklarının ve miktarının belirlenmesini ve alternatif turizm yöntemlerinin atıklarına değinilmesini gerektiriyor. Aynı şekilde, turist ağırlayan evlerin sebep olduğu gıda atıklarının tetikleyicileri ve azaltılmaları önündeki bariyerler üzerinde çalışılması şart.
“Turist ağırlayan hanelerdeki gıda israfının nasıl oluştuğunu tanımlayan, bunların zamanla nasıl değiştiklerini gösteren modellere ihtiyacımız var. Dahası, gıda israfına değinilebilecek platformları ve kesişim noktalarını – sosyal medya örneğin – saptamamız gerekiyor. Nihayetinde her şey, sürdürülebilir turizme ve sirküler ekonomiye bağlanıyor.” diyor Pesonen.
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