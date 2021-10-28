Gıda takviyeleri mi doğal besinler mi?

Gıda takviyesi kullanmanın gerçekten bir ihtiyaç mı olduğu, yoksa yeterli ve dengeli bir beslenme ile bu süreci tamamlamanın mümkün olup olmadığı sorularının önemine dikkat çeken Diyetisyen Nagehan Afşar, şunları söyledi: “Gıda takviyeleri (supleman) vitamin ve minerallerin yüksek dozda içeriklerle hap, kapsül veya şurup formatında sunulması olarak tanımlanmaktadır. Beslenmeye ek olarak kullanılırlar ve kesinlikle besin yerine geçmezler. Besin destekleri; vitaminler, mineraller, amino asitler, esansiyel yağ asitleri, posa, çeşitli bitkiler veya bunların ekstrelerini kapsayan birçok çeşit içermektedir. Aslında bu takviyeler bizim yeterli ve dengeli bir şekilde beslenme ile alabileceğimiz içeriklere sahiptir.”
Gıda takviyelerinin kullanımının kişiye göre değişkenlik gösterdiğini belirten Diyetisyen Nagehan Afşar “Gıda takviyelerinin kullanımı bireye özgü ve kontrollü bir dozda olmalıdır. Gıda takviyelerinin yüksek dozda alınması kişiye faydadan çok zarar verebilir. Örneğin; E vitamini takviyeleri, kan sulandırıcılar ile kullanıldığında kanama riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca A ve D gibi yağda eriyen vitamin takviyelerinin kontrolsüz dozda alınmasının vücutta toksik etki yapabileceği saptanmıştır. Ayrıca suda eriyen vitaminlerin yüksek dozda alınması, bu vitaminlerin vücuttan atılması sırasında organ sistemini yormaktadır” dedi. Gıda takviyelerinin kullanımında güvenirlik ve biyoyararlılık faktörüne de özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Nagehan Afşar “Gıda takviyelerinin içeriğinde bulunan besin ögesinin, günlük önerilen alım miktarının %15 inden az olmaması gerekir. Aksi takdirde kullandığımız takviye, bütçemize zarar vereceği gibi herhangi bir katkısı da olmayacaktır” açıklamasında bulundu.
Gıda takviyelerinin gerekli olduğu durumların da olduğunu ifade eden Diyetisyen Nagehan Afşar “Tüm yaş gruplarında olduğu gibi özellikle küçük çocuklarda, doğurganlık çağındaki kadınlarda ve yaşlılarda görülen ve takviyesi önerilen vitamin ve minerallerin başında; demir, iyot, folat ve D vitamini yetersizliği gelmekte olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Doğal Besin Gruplarının Yerini Tutamaz
“Tüm bu bilgiler doğrultusunda doğal besinler mi yoksa gıda takviyeleri mi dersek; Amerika Diyetisyenler Derneği’nin besin desteklerinin kullanılmasına yönelik raporu incelendiğinde sağlığın devam ettirilmesinde ve kronik hastalıklardan korunmada en etkili yolun besin çeşitliliği sağlanarak yeterli ve dengeli beslenme olduğu bildirilmiştir. Süt ve süt ürünleri, et ürünleri, taze sebze ve meyveler, tahıl grupları dahil; bireyin yaş ve cinsiyeti başta olmak üzere kişisel özellikleri dikkate alınarak, yeterli ve dengeli tüketilmesi ile optimal sağlığın yakalanmış olacağı vurgulanmaktadır” açıklamasında bulanan Nagehan Afşar sözlerini şöyle noktaladı: “Özetleyecek olursak; gıda takviyeleri bir uzman kontrolünde gerekli durumlarda kullanılması dışında hiçbir zaman doğal besin gruplarının yerini tutamayacak, ve onların kombine sağladığı faydayı veremeyecektir. Takviyelere yönelmeden önce mutlaka yaşantınızdaki yanlış beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi hedeflemelisiniz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!