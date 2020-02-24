Göller Ekspresi yoğun ilgi görüyor

Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında yapım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle ara verildikten 11 yıl sonra geçen Ekim ayında tekrar seferlere başlayan Göller Ekspresinde seferlerdeki yolcu sayısı bakımından, Isparta'dan İzmir'e gidişin daha fazla olduğu kaydedildi.

Isparta’dan güzergah olarak, Isparta - Burdur - Denizli - Aydın ve İzmir olarak seyreden Göller Ekpresi, dönüşte ise İzmir - Aydın - Denizli - Burdur ve Isparta olarak yolculuk yapmaya imkan tanıyor.

Şehit yakınları ve Gazilere ücretsiz olan tren seferlerinde, 65 yaş üzeri vatandaşlara yüzde 50, öğrenci - asker ve bazı meslek gruplarına yüzde 15 ile bazı kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına da belirli oranlarda indirim sunulduğu belirtildi.

Kentte, 11 yıl sonra yeniden başlayan seferlere talebin beklenen oranın üzerinde olduğu öğrenilirken, ara tatil ve belli günler için toplu grup yolculukları için rezervasyon talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Her gün Isparta Garı’ndan 22:30’da kalkan Göller Ekspresi Denizli, Nazilli ve Aydın’dan geçerek İzmir’e ulaşıyor. İzmir Basmane Garı’ndan ise her gün 23:00’de kalkıyor. Burdurlu yolcular da Isparta Gümüşgün istasyonunu kullanarak ekspresle seyahat edebiliyor.