Gurmepedia raflarda

Diyetisyen, mutfak ve sağlık profesyonelleri ile mutfak sevdalısı herkesin başucu kitabı olma iddiasındaki Gurmepedia bildik ezber tatlarımıza farklı tatlar katmak, yenilikçi mutfağımızın inşası ve israf farkındalığı ile mutfağımıza referans kitap olma niteliği taşıyor.

Gastronomi yazarı Süleyman Dilsiz, yemekseverlerin karşısına bu sefer de demirbaş olacak bir kitapla çıkıyor. Kılçıksız Balık, “Taze Balıklar, Tarifsiz Tatlar”, Kahvaltıya Dair Her Şey ve Salataya Dair Her Şey kitaplarının yazarı Gurmepedia ile de yine İLK olma iddiasını sürdürüyor.

Yazar Dilsiz, toplumca büyük eksikliğini hissettiğimiz temel sağlık-beslenme okuryazarlığı altyapısını oluşturup mutfak ile ilgili 600’ün üzerinde malzemenin alternatiflerini ve bunların doğru saklanmasını ele alıyor.

Mutfağımızda eksikliği hissedilen ansiklopedik yayın ihtiyacını karşılamak için 6 yıl çalışarak hazırladığı kitabı anlatan Dilsiz, “İnsanoğlu küresel salgınlarla güvenli gıdanın yaşamı nasıl şekillendirdiğinin farkına vardı. 4. kitabımda temel beslenme ve sağlık okuryazarlığıyla birlikte mutfağa dair her şeyin alternatiflerini tanıyıp sağlıklı ve farklı tatlar geliştirmek istedim ve doğru saklamayı ön planda tuttum. Çünkü mutfağımıza giren her üç malzemenin biri çöpe gidiyor. Ezber tarif ve pişirme yöntemleriyle yeni tarifler geliştirmekten çok uzak kalmışız. Yüzlerce tarifiyle Anadolu’nun lezzetlerine sahip çıkıp, günümüz beslenme eğilimlerine göre şekillendirip sunamıyoruz. Mutfağımızı yanlış ezberler yönlendiriyor. Bu zihniyete farklı bir vizyon getirmek istedim,” diyor.