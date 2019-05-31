Güzelliğinizi destekleyecek 6 besin

Papaya

Papaya kabuğu bolca papain denilen bir enzim içerir ve bu enzim cilde uygulandığında keratoliytik etkisi yaratır, yani cildi ölü hücrelerden arındırır ve yumuşatır. Papain birçok profesyonel peeling yüz maskeleri ve serumlarda kullanılır.

Tüketilen zaman, aynı enzimler sindirime yardımcı olur. C vitamini, karotenoidler ve çeşitli diğer antioksidanlar da yüksek oranda bulunur.