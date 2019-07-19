İnsanlar neden uçakta domates suyu içer?

Niçin uçaklardaki tuvaletler yolculara farklı ve rahat gelir?

Kendinizi fazla zorlamayın. Bu sorulara hemen mantıklı bir cevap vermeniz gerekmiyor. Netice itibarıyla bunlara benzer tuhaf davranışları yolcular gökyüzündeki uçaklarda sergiliyor. Dünyanın en büyük uçağı bile olsa yolcuların yüzde 70’inin kapalı bir kutuda uçma hissine kapıldığı tespit edilmiş. Bu yüzden özellikle uzun uçuşlar bazı yolcuların kâbusu olabiliyor. Yolculuk başladığı andan itibaren gökyüzünde olmak, sonuna kadar beklemek hissi ise doğal olarak bazı yolcuları tuhaf davranışlar göstermeye itebiliyor. Hatta öyle ki bu davranışlar normal zamanlarda böyle davranmayan yolcuya son derece normal gelebiliyor. Metal bir boru içinde gitmek ve orada sıkışmış olmak çok yaygın bir düşünce... Buna mürettebatı bile dahil edebiliriz. Koltukta sabit bir şekilde oturan yolcu, ufak bir sarsıntıda veya türbülans esnasında gidişatta bir terslik olduğu fikrine kapılabiliyor.

KORİDORDA VOLTA ATMAK NİYE?

Uzun uçuşlar her zaman insan vücudunun sınırlarını zorlar. Sabit bir şekilde oturmak elbette bacaklar için son derece rahatsız edici olabilir. Biz de buradan zaman zaman uçak içinde yürüme egzersizleri yapın tavsiyesinde bulunuyoruz. Zira uzun süren uçak yolculukları bazı rahatsızlıkları tetikleyebilir. Uzun süre hareketsiz kalmak toplardamar içinde kanın pıhtılaşmasına sebep olduğundan hareket etmek kan dolaşımını hızlandırıyor. Elbette “Uçakta dolaşmayın” diye bir tavsiye olamaz. Yolculuk sırasında pıhtı oluşumunu önlenmek için koridorda en azından saat başı 5’şer dakika yürümek faydalı. Ancak bazı yolcular yürüme işini abartıp sıklıkla yapıyor, adeta koridorda volta atıyor. Bazıları eğilip neredeyse yoga yapar gibi koridoru kullanınca son derece tuhaf hareketler ortaya çıkıyor.

UÇAKTA NEDEN DOMATES SUYU İÇİLİR?

Uçakta bir şeyler yemek ve içmek belki de yolculuğun en keyifli anlarındandır. Bu yüzden bazı havayolları ikramları eğlenceli bir şova dönüştürerek uçakta hoşça zaman geçirtmek ister. Türk Hava Yolları’nın (THY) “Uçan Şef” uygulaması buna en güzel örnektir. Çünkü kısıtlı bir mekânda keyifle yudumlamak istenilen içeceklerin tadına bazen yerde varmak mümkün olmuyor. Peki hosteslerin yolculara sunduğu aslında sulandırılmış salçadan farkı olmayan hazır domates suları neden tercih edilir? Ömrü boyunca domates suyu içmeyen kişilerin uçakta böyle bir tercihte bulunmasına ne sebep olabilir?

SABAH 10’DA DEMLENMEYE BAŞLANIR MI?

Uzun uçak yolculukları sabah kahvaltı saatine denk gelebilir. Kabin ekibi de bu zaman dilimine uygun kahvaltılık yiyecek ve içecek servis eder. Fakat bazı yolcular sabah erken saatlerde kahvaltıyı değil içki içmeyi tercih ediyor. Bu nedenle uçak yolculuklarında görülen en tuhaf davranışlar arasında ilk sıralarda uçakta sabah erken saatlerde içki içmek yer alıyor. 12 saatlik bir uçuş için kısa sürede rahatlamanın veya uykuya dalmanın en iyi yolunun içki içmek olduğunu söyleyen yolcular da çoğunlukta. Özellikle uçakta çığlık atan çocuklar, bozuk eğlence sistemleri veya omuzunuzda uyuyan birileri varsa içmek bir seçenek haline gelebiliyor. Yoksa yolculuk dışında böyle bir alışkanlıkları olmayanların, uçakta sabah kahvaltısında içki içmeleri nasıl açıklanabilir?

OKUMAYANLAR BİLE OKUYOR

Evde, kütüphanede, tatilde, okulda veya boş vakitlerinde kitap okumayanlara uçakta kitap okuma isteği nereden gelir? En çok rastlanan ve en şaşırtıcı hareketlerin başında okuma alışkanlığı olmayanların okuma isteği geliyor. Dikkat edin, uzun yolculuklar esnasında bazı yolcuların elinde bir sürü tuhaf kitap vardır. Hatta uçağa binmeden önce terminal içindeki mağazalardan kitap seçilir. İyi de neden? “Eğer yolculuk ediyorsanız kitap okumalısınız” diye bir kural yok. Arkanıza yaslanıp kemerinizi bağlamanız yeterli.

FARKLI BİR SAHNE İÇİN TUVALETE GİTMEK

Uçak pist başı yapar ve artık kalkmak için hazırdır. Hatta uçak pistte koşmaya başladığı esnada daha gökyüzünde yükselmeden birileri tuvalet için kalkmaya teşebbüs edebilir. İkaz ışıkları sönene kadar yerinden kalkmaması için uyarılsa bile durum değişmez. İhtiyacı dışında tuvalete giderek ortam değiştirme isteği uçaktaki tuhaf hareketlerin en gariplerinden. Bu neden uçakta tuvalete doğru hızlı adımlarla ilerleyen bazı yolcular bunu alışkanlık haline getirmiştir ve uçak inene kadar sık sık bu davranışı sergiler. “Bu ani tuvalet ihtiyacı da nereden çıktı” diye düşünebilirsiniz. Aslında uçakta sık tuvalete giden yolcuların büyük bir kısmı ihtiyaçtan dolayı değil, farklı bir ortam için tuvaleti kullanır. Özellikle uzun uçak yolculuklarında, “Şöyle bir yerimden kalkıp tuvalete uğrayayım” diyenlerin sayısı az değildir. Kısacası bu eylemiyle yolcu kısa bir turla kendi sahnesini ve mekânını değiştirmek istemektedir. Yoksa uçaktaki tuvaletleri cazip kılan bir şey yoktur.