Hatalı tüketilen 10 besin

Birçok besin türünün sağlık açısından inanılmaz derecede faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz; bazıları beyin kapasitesini arttırıyor, belirli olanlarından belirli durumlarda kaçınmak gerekiyor, bazıları ise hamilelikte yasaklı oluyor.

Ancak gözden kaçırdığımız bir gerçek var: bu gıdaların bir kısmını çoğu zaman düzgün bir şekilde pişirmiyor, sonuç olarak tüm besinsel maddelerinin heba olmasına göz yumuyoruz.

İşte size hatalı bir şekilde hazırlayıp tüketmeyi alışkanlık haline getirdiğimiz gıdalardan 10’u:

Keten tohumu

Keten tohumu, yapısında vücut açısından son derece değerli olan lifler, omega-3, lignan ve bitkisel besleyici maddelerden bolca bulundurur.

Ancak keten tohumu bütün bir şekilde tüketildiğinde, vücudumuz bunları sindiremiyor. Bu yüzden keten tohumunu ezerek ya da öğüterek tüketmelisiniz ki faydalı olan özelliklerini kaybetmesin.

Siyah çay

Siyah çay, dünyanın en çok tüketilen içeceklerindendir; ancak sütle karıştırmamaya dikkat etmek gerekiyor. Süt ile karıştırmak bizim kültürümüzde pek yaygın olmasa da karıştıranları uyarmakta fayda var.

Süt ürünleri, çayın yapısındaki antioksidanları etkilemez; ancak kazanılabilecek kardiyovasküler yararların önüne geçer. Süt proteini, siyah çayın yapısındaki besleyici maddelerin emilimini güçleştirir.

Brokoli

Brokoli, daima çiğ şekilde ya da en fazla buharda pişirilerek tüketilmesi gereken yiyeceklerdendir. Brokoliyi kaynatmak ya da pişirmek, yapısındaki C vitaminini, klorofilleri, antioksidanları ve tümör önleyici bileşenleri tamamen kaybetmesine sebep olur.

Çilek

Bir tabak dolusu çileği bir oturuşta yemek kadar haz veren başka bir şey yoktur.

Çileğin yapısında, her kırmızı meyvede olduğu gibi, bolca lif, antioksidan ve C vitamini bulunur; ancak vücudun bu kırmızı meyveleri özümseyebilmesi için meyveleri kesmemek gerekiyor. Çilekler kesildiğinde, ışığa ve oksijene daha hassas bir hale gelerek yapılarındaki besleyici maddeleri kolaylıkla kaybedebiliyorlar.

Sarımsak

Sarımsakta, havaya maruz kaldığında gücü artan ve anti-tümör enzim olarak bilinen allicin maddesi bulunur.

İşte bu yüzden sarımsak, kullanılmadan önce iyice kıyılmalı ve en az 10 dk. kadar dinlendirilmelidir. Bu şekilde sarımsaktan alınan faydalar maksimuma çıkarılabilir.

Fasulye

Kuru fasulyelerde, fitat adında bir antioksidan bulunur; ancak bu madde, fasulyedeki vitaminlere ve minerallere bağlanır, vücut tarafından emilimi yapılamaz.

Fasulyelerinizi bir gece suda bekleterek bu gereksiz maddeden kurtulabilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurdun üzerinde biriken sıvı madde, peynir altı suyudur ve yapısında bolca protein ve B12 vitamini bulundurur.

Dolayısıyla bu sıvı asla lavaboya dökülmemeli. Yoğurdu tüketmeden önce içerisinde bulunduğu kabı iyice sallamalısınız.

Domates

Domates, aslında pişirilerek yenmesi gereken besin türlerindendir; özellikle de yapısındaki likopen maddesi yüksek sıcaklıklarda artar ve kanser, kalp hastalıkları gibi sorunlara karşı koruma sağlar.

Izgara et

Et sağlık açısından yararlı tabi ki; ancak nasıl pişirdiğinize dikkate etmeniz gerekiyor. Et fazlasıyla ‘iyi pişmiş’ olduğunda, yani alazlanmaya başladığında, kanser riski de beraberinde geliyor.

Et yüksek ateşte hızlı bir şekilde pişirildiğinde, heterosiklik amin ve polisiklik aromatik hidrokarbon adında kanser sebebi kimyasal bileşenler oluşmaya başlıyor.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz ise zamanınız hiç yoksa bile mikrodalga fırına sokmamanız gereken bir besin türü.

Fırın, kuşkonmazın C vitamini içeriğini zayıflatır; çünkü bu vitamin, suda çözünür. Kuşkonmazı ideal pişirme yöntemi, buharda ya da tavada pişirmedir. Önemli olan gevrekliğini korumak.

