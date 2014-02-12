Havucun faydaları

Havuç kolestrolün düşürülmesine, kalp krizinin önlenmesine, belirli kanser türlerine karşı dirence, görüş kalitesinin arttırılmasına ve erken yaşlanma işaretleriyle savaşılmasına yardımcı olur. Daha nelere faydası olduğunu öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atın.