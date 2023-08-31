Hayalet kasaba: Humberstone
005 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Şili'nin Norte Grande bölgesindeki Humberstone, madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle hayalet kasabaya döndü.
Şili'nin Norte Grande bölgesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Humberstone, 20. yüzyılın ortalarında madenciliğin bölgede sona ermesinin ardından, terk edilerek hayalet kasaba haline geldi. Kasabayı ziyaret eden turistler, zamanda yolculuk yaşıyormuş hissine kapılıyor.
Iquique şehrine 45 kilometre uzaklıktaki Atacama Çölü'nde yer alan Humberstone 19. ve 20. yüzyıllar arasında Şili ekonomisine damgasını vuran güherçile endüstrisinin doğuşuna, büyümesine ve düşüşüne tanıklık etti.
Bu maden kasabası nitrat çıkarma ve işleme işlerinde çalışan ve kendine özgü bir kültür oluşturan binlerce insana seksen yıldan fazla bir süre boyunca ev sahipliği yaptı.
Dünyanın en kurak çöllerinden biri olan ve zorlu bir çevreye sahip bu topraklar, ülke için büyük bir refah kaynağı haline geldi.
O dönemde Şili bu maddenin dünyadaki en büyük üreticisiydi.
Zira madde, barut üretimi için hammadde olarak kullanılıyordu.
Nitrat Şili'ye yüksek vergiler ödeyen ve böylelikle ülkeye büyük servet getiren İngiliz özel şirketleri tarafından çıkarılıyordu.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapay güherçilenin artışı, İngiliz şirketlerinin Şili'deki nitrat endüstrisini yavaş yavaş terk etmesine neden oldu.
Böylelikle kasaba hayalet şehir haline geldi. 2005 yılında Humberstone ve Santa Laura UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.