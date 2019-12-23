Hindi satışları patladı

Hindi satıcısı, İbrahim Kısık, “Yılbaşı yaklaşıyor. Hindilerimiz geldi. Biz de satışa başladık. Bu yıl satışlar geçen yıla göre daha iyi. Fiyatlar biraz arttı ama talep çok. Fiyatlar 130 lira ile 240 arası. Geçen sene 100 ile 200 lira arasındaydı. Bizdeki hindiler 6 kilo ile 15 kilo arasında değişiyor. Alıcılar hindinin gagasına, kanat altına bakmalı. Gagaları kırmızı, gözleri cam gibi parlak olmalı. Tüylerine baktığınız zaman simsiyah ve parlak olmalı. Dinç ve diri olması lazım. Koltuk altlarının da sarı olması lazım. Tam yağlanmalı, rengini almalı dedi.

Mehmet Atsız da satışların son haftada artacağını belirterek, “Şu ana kadar 100 tane sattık. 350-400 tane hindimiz var. İşler yeni yeni açılıyor. Gelip gidiyorlar. Soran, alan, fiyat öğrenen var. Yılın son haftası satışlar artıyor. Yılbaşı için gelen de normal alan da var. 10 kişilik bir aileye 10-11 kiloluk hindi yeter diye konuştu.

Korkmaz Kızıldağ ise lezzetli bir hindinin renginden, duruşundan anlaşılabileceğini belirtti. Kızıldağ, “Geçen yıla göre düşüş var. Ama bizim de işimiz bu. Yeni yıl yaklaştığı zaman ekmeğimizin peşine düşüyoruz. Pek yeni yıl için gelen yok henüz. Gelen 10 müşterinin 2-3 tanesi yeni yıl için alıyor. Müşteri güzel hindi seç deyince parlaklığına, kilosuna, kanat altındaki sarılığa bakıyoruz. Bir hindinin kanat altları sarıysa o hindi dört dörtlüktür afiyetle yiyebilirsiniz dedi.

Yılbaşı için hindi almaya gelen müşterilerden Serkan Adım ise, “Yoldan geçerken gördüm, merak ettim. Fiyatta da anlaşırsak almayı düşünüyoruz. Yılbaşında sofralarda olmazsa olmaz. Çocuklar hindi işitiyorlar artık televizyonda mı gördüler bilmiyorum. Yılbaşını evde olacak dışarısı çok pahalı şeklinde konuştu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yeni yıla günler kala hindi satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Yılbaşı öncesinde yaklaşık 4 bin hindi satan üretici Muzaffer Çetin, iyi bir hindinin kanatlarının altından anlaşılacağını belirterek, "Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir" dedi.

Hayrabolu'daki çiftliğinde 13 yıldır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, geçen yıllara oranla bu yıl hindilere talebin çok arttığını söyledi. Çetin, yılbaşına günler kala yetiştirdiği 4 bin hindinin tamamını sattığını belirterek, "Geçen yıla oranla bu yıl daha iyi, fiyatlar da güzel, kilosu 28 ile 30 lira arasında. Bu kadar kısa sürede satılır diye beklemiyorduk. Yaklaşık 4 bin adet hindi satılmış durumda. İyi talep geldi" dedi. Hindinin çok uysal ve sakin bir hayvan olduğunu söyleyen Çetin, "Hindi çok uysal bir hayvan. Bakımı çok itina istiyor. Onlar size alıştılar mı arkanızdan gelirler. Islık çaldığınız da hemen ötmeye başlarlar. Ancak giderlerimiz yükseldi. Geçen yıl 90 liraya aldığımız yemi 160 liraya alıyoruz. İlaç da aynı fiyatları ikiyi katlandı. Hindi pahalı gibi gözükse de giderleri bir hayli yüksek" diye konuştu.

İyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını ifade eden Çetin, "İyi bir hindiyi anlamak için kanatlarının altına bakılması yeterlidir. Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir. Hindinin eti sarı olacak, tüy olmayacak. Kazık tüyü olmayacak" dedi.