Bu besinler hızla zayıflatıyor

Yulaf tüketildikten sonra içinde bulunan lifler su ile birleşip jelleşir ve mideyi daha geç terk eder böylece uzun süreli tokluk hissi sağlar. Kan şekeri dengesini sağlaması sayesinde şeker ihtiyacının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu etkileri ile kilo kontrolüne önemli bir yardımcıdır. Yulaf glisemik indeksi düşük olan ve kana çok yavaş karışan bir tahıldır. Sabah kahvaltısında ve diğer öğünlerde yulaf ezmesi, yulaf eklenmiş ekmek şeklinde tüketilirse gün boyu kana yavaş karışacak tahıl kaynağı alınmış olur. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.