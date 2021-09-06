Hoş geldin Sarı Sonbahar

Bir de yaz boyunca sokaklarda oynarken evin yolunu bulamayan, tatilde kumlarda koşan enerjik minikler var tabi. İki senedir okulun yolunu unuttular ama bugün hasret sona eriyor. Çantalarını sırtlayıp okulun yolunu tuttular. Onlar okulda enerjilerini atarken, biz ebeveynlerde derin bir oh çekeceğiz. Ancak salgın da son hızıyla devam ediyor. Çocuklar, ebeveynler, eğitimciler hepimiz diken üstündeyiz. Üzerimizdeki bu kaygının, endişenin belirli bir düzeyde olmasını uzmanlar normal karşılıyor. Uzmanlara göre biz ailelere düşen görev, okullar açılmadan önce çocukları ile kaygılarını konuşmaları, duygularını ifade etmelerine olanak sağlamaları bu durumda çok önemliymiş. Okul açıldıktan sonra da eğer kaygı belirtileri devam ediyorsa bir profesyonelden yardım almamız gerektiğini düşünüyorlar. Çocuklara okulda nasıl davranması gerektiği, sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve hijyen konusunda yapılacak bilgilendirmelerin de çocuğun kaygılarını çok arttırmadan yapılması gerekirmiş. Uzmanlar çocuklara okula dönüşün olumlu taraflarının anlatılması, geçmişte okul ile ilgili güzel anıları paylaşılması gerektiğini söylüyor. Hatta eğlenceli okul filmlerini izlemek yüz yüze eğitime hazırlanan çocuklarımıza iyi gelecek. Sanırım bu noktada eğitimcilerin rolü çok büyük. Öğretmenlerin, çocuk ruh sağlığı konusunda bilgilendirilmeli, bu dönemde eğitim alanında yaşanan eksikliklerin belirlenmesi ve telafi edilmesi, çocukların okula uyumunu uzmanların dediğine göre arttıracakmış.

Eylül ayı denince herkes şehre toplanmaya başlar. Yazlıkçılar, tatilciler, yazın ortalıktan kaybolan herkes geri döner. Yaz boyunca göremediğin insanları görmeye başlarsın. Biriken anılar, dertler, tasalar Eylül ayında paylaşılır. Şehir renklenir, güzelleşir. Yaz rehavetini üzerinden atar, bol bol etkinliklerle geri döner. Sinemalar renklenir, ajandalarımız birden bire kültürel aktivite ve etkinliklerle dolar taşar. Ege’de yaşıyorsanız, hele ki yolunuz İzmir’e düştüyse fuarın açılışıyla açık hava festivallerinin, çim konserlerinin zevkine doyamazsınız.

Fuar yalnızca Ege’nin değil Türkiye’nin her noktasında bilinir. Eskiden dünya bu kadar avcumuzun içinde değildi ancak dünya İzmir Enternasyonal Fuarın içindeydi. İnsanlar hizmetleri, teknolojik gelişmeleri, sanayileşmeyi, bilgi ve yeniliklerin tanıtımını, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulmayı, firmaların yeni ürünlerini, yeni araba modelleriyle, ülkelerin gelenekleriyle ilk kez İzmir Enternasyonal Fuarı’nda tanışıyorlardı. Televizyonlar, dijitaller bu kadar yaygın değildi. Gazinonalar vardı, sanatçıları oralarda görürdük. Her sanatçının geçmişte mutlaka fuarda bir anısı vardır. Fuar’da paraşütten atlamakta fuarı gezenlerin şanıdır.

Lunaparkta coşmadan, paraşüt kulesinden atlamadan, Göl gazinosunda ışıklı masalarda eğlencenin tadına varmadan, gölde sandalla gezmeden, açık hava tiyatrosunda görsel şölen yaşamadan, yöresel lezzetlere doymadan, ülkelerin danslarına, kıyafetlerine, geleneklerine tanık olmadan fuardan çıkılmazdı. Kültürel etkinlikler tamam ancak Fuarda artık zamana uydu.

Eğlence sektörüyle canlanıp yeni bir boyut kazanmaya başladı. Fuar demişken İzmir’de etkinlik hiç biter mi? Elinize içeceklerinizi alıp kulaklarınızın pasını silecek ücretsiz Çim konserleri, yok ben çimde duramam biletimi alıp keyifle sevdiğim sanatçıları dinleyeceğim diyenler için Mogamba Geceleri Kültürpark’ta sizleri bekliyor. Müzik beni kesmez gözümüzde şenlensin

diyorsanız Açık Hava Tiyatroları, Sinema Festivalleri, Yüz Yüze Sohbetler ile sizleri de unutmamışlar.

Çocuğumla geldim ama çocuğumu nereye bırakacağım diyenler üzülmesin onlar için hazırlanan Parkurlar, İzmir Sahneleri, Çocuk Etkinlikleri ile tüm enerjilerini atacakları alanlarda olacaklar. Siz keyifle gezerken onlarda yaşıtlarıyla oyunlar oynayacaklar. Tadına doyamayacağınız Şef Lezzetleri, dinç sporcu gençleri sevindirecek spor etkinlikleri, bilgi yarışmaları, gezip görebileceğiniz çeşitli sergiler, oyun festivalleri ile kültür şöleni yaşayacağız dolu dolu 10 gün geçireceksiniz.

MOGAMBO GECELERİ

Sahi nerden çıktı bu Mogamba Geceleri? Kenya dilinde en görkemli anlamı ile kendini ifşa ediyor aslında. İzmir Fuarı’nın yer aldığı Kültürpark’ta ki bir gece kulübüydü. Hem çeşitli şovların izlendiği hem de deli gibi dans ettiğimiz Mogambo. Birçok ünlü sanatçıya tanıklık etti bu gazino. Vur patlasın, çal oynasın diyerek felekten bir gece çalıyorduk. Yani anlayacağınız Mogambo en büyük, en gösterişli, en görkemli sıfatını gerçekten hak ediyordu. İzmir Fuarı’nın unutulmaz eğlence yerlerinden Mogambo, şimdilerde konser mekânı olarak kullanılıyor. Eskiden kapalı alanlar hepimizi cezbediyordu. Son yıllarda Mogamba yerini açık hava konserlerine, çim konserlerine devretti. Koca çınar bu yıl 90 yaşına giriyor. 90’ıncısı gerçekleşecek olan fuar takvimi belli oldu. Dayanamadım sizler için şu müzik şölenlerinin tarihlerini toparladım devamı İzmir Enternasyonal Fuarı resmi sayfasında.

MOGAMBO KONSERLERİ

4 Eylül Fatih Erkoç,

5 Eylül Yaşar,

6 Eylül Ayhan Sicimoğlu,

7 Eylül Bülent Ortaçgil,

8 Eylül Nükhet Duru,

10 Eylül Ceylan Ertem,

11 Eylül Sena Şener

FUAR ÇİM KONSERLERİ

4 Eylül Şevval Sam,

5 Eylül Gazapizm,

6 Eylül Cem Adrian,

7 Eylül Tan Taşçı,

8 Eylül Duman,

9 Eylül Hakan Altun,

10 Eylül İrem Derici,

11 Eylül Mehmet Erdem,

12 Eylül Simge Sağın