Etin oda sıcaklığında çözünmesi sağlığa zarar veriyor

Kurban Bayramı geleneği olan etin kesimden sonra doğru şekilde muhafaza edilmesi ve pişirilmesi büyük önem taşıyor. Etin kesim sonrası bakteri ile enfekte olmasına karşı hızla 7 derecenin altında soğutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, etlerin birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetinde veya yağlı kağıda sarılarak muhafaza edilmesini tavsiye ediyor. Donmuş etin kalorifer, soba üzerinde ve oda sıcaklığında çözülmeye bırakılmasının sağlık açısından riskler taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, çözülme işlemi için buzdolabının alt bölmesinin kullanılmasını öneriyor.



Diyetisyen Özden Örkcü, bayramda kurban etlerinin kesimden sonra sağlık açısından doğru şekilde korunması ve pişirilmesi ile ilgili son derece önemli tavsiyelerde bulundu.

Et kesim sonrası 7 derecenin altında soğutulmalı

Kesimhanelerde derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması sırasında sığır etinin bakterilerle enfekte olabildiğine dikkat çeken Örkcü, “Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor. Koruyucu önlem olarak, etin kesim sonrası hızla 7 derecenin altında soğutulması gerekiyor. Özellikle bu tip gıdalara uygulanan ısıl işleminin ürünün merkezi dahil her yerinde pişirilerek muhafazasında 70 derece ve üzerinde olması, etin pembe renginin kaybolup gri-kahverengiye dönüşmesi ve et suyunun tamamen uzaklaşması ile yeterli pişirme sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Et küçük parçalara ayrılarak saklanmalı

Diyetisyen Özden Örkcü, kesilen etlerin korunması ve saklanmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirterek “Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine konulmalı veya yağlı kağıda sarılmalı. Etler buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir.” tavsiyesinde bulundu.

Bayramda yeterli ve dengeli beslenme kurallarına dikkat edilmeli

Diyetisyen Özden Örkcü, dengeli beslenmenin ana kuralının tüm besin gruplarından bir arada yemek, yavaş ve iyi çiğnemek, az ve sık yemek, posa alımı için sebze ve meyveleri mutlaka tüketmek, yağı yeterli miktarda ve doymamış yağlardan tercih etmek olduğunu söyledi. Örkcü, “Ayrıca günlük en az 1.5-2 litre su içmek, tahıllardan, kuru baklagillerden ve hayvansal besinlerden protein yetecek miktarda almaya dikkat etmek de dengeli beslenme açısından oldukça büyük öneme sahip.” dedi.

İşte ideal bayram menüsü…

İyi yapılmış bir kahvaltının kişiyi hem güne hazırladığını hem de gün içinde ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir kısmını sağladığını ifade eden Örkcü, bayram sabahlarının sembolü olan kahvaltının da dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Özden Örkcü, bayram günlerinde diğer öğünlerin de atlanmaması gerektiğini kaydederek “Kahvaltıda börek, kızartma tarzı ağır ve yağlı gıdalar yerine peynir, zeytin, reçel/pekmez, domates-salatalık, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, şekersiz çay ya da bitki çayı yer almalı. Öğle yemeğinde protein ağırlıklı beslenilmeli, akşam ise sindirimi kolay ve düşük kalorili sebze ağırlıklı bir menü tercih edilmeli.” tavsiyesinde bulundu.

Taze etin sindirimi zordur

Özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Diyetisyen Özden Örkcü, “Etler, sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.” diye konuştu.

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Yağlı et tüketimine dikkat!

Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksek olduğunu ifade eden Diyetisyen Özden Örkcü, “Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerekiyor.” dedi.