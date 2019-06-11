İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

Tüm yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet eden Bilgin, "Kuş gözlem kulesi ve longoz ormanlarının tamamında çevre düzenlemesi yapılacak. Yürüyüş alanları, dinlenme alanları, hem de çay içebilecekleri alanlar yapacağız. Bunları yaparken tabi standartlar içerisinde doğayı bozmadan olacak. Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın longozları daha fazla ziyaret etmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.