Eski çağlardan günümüze kadar geçen sürede yiyecek sağlama, saklama, ekme, tohumlama, kurutma, işleme, dondurma, salamura gibi yöntemler, coğrafik faktörlerin etkisiyle, kültürden kültüre farklılık göstermiştir ve kesinlikle en sağlıklı ve doğal yöntemler uygulanmıştır. İzlediğimiz birçok fantastik ve ortaçağ temalı filmde, yemek sahnelerinde dikkatinizi çekmiştir eminim, et-ekmek-şarap (protein, tahıl, üzüm, yağ) başrollerdedir. Senaristlerin hayal ettiği enstantene değildir bu sahneler. Aynen aktarıldığı gibi eski çağlarda yemek kültürü sade, doğal ve basitti. Endüstrinin gelişimi, nüfusun artışı, beraberinde sürekli yenilenen bir çağ ve dönem başlattı. En çok değişen olgu ise yeme alışkanlıklarımız oldu.

Sade ve kararında yemek yeme alışkanlıkları edinmeliyiz

Gıdaların soframıza gelirken ne aşamalardan geçtiğini artık daha büyük bir bilinçle kavramalıyız. İstediğimizi alıp gerisini çöpe atmak, dünyaya sahip çıkmamaktır. Ve sanırım dünyanın başına gelen bir diğer sorun Hepoburluğumuzdur. Hepoburluk; her istediği yiyeceği tüketen, vahşi insanın en ilkel kalmış tarafıdır. Bu açgözlülüğümüz bizi tehlikeli bir yere doğru sürüklüyor.

Dünya çok enteresan bir paradoksa girdi. Obezite ve kıtlık! Bir yandan gıda kıtlığı bizi tehdit ederken, diğer taraftan obezite oranları yükseldi. Çoluk çocuk evdeyiz ve ne kadar süreceği belli olmayan olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Ama galiba bir hata yapıyoruz; çok yiyoruz. Evde haklı olarak kaygılarımızla, endişelerimizle ve belirsiz yarınlara doğru tek bir silahımız kaldı. O da istediğimiz kadar yemek, her şeyi yemek. Bu süreci, bedenimiz bir çöp kovasına dönmeden daha sağlıklı menü ve atıştırmalıklarla atlatmayı öğrenmeliyiz. Doğal sade, mevsiminde ve kararında yeme alışkanlıkları edinmeliyiz.

Yaptığım işi çok önemsiyorum

Tencerenin, tavanın başına geçip, tuzu biberi tencereye atıp, başında bekleyip onu sunmanın, yemeği ortaya çıkarmanın artık bana yetmediğinin ve beklentilerin farklı olduğunu hissettiğim bir dönemdeyim. Hayatın, hayvanların ve tabiatın bir varolma sebebi var. Biz insanlar ise sanki sadece tüketmeye gelmiş gibi yaşamaya devam ettikçe, insan vücudu ve ruhu başkalaşacak.

Şimdilerde uzman olan olmayan, popüler, takipçisi bol, ünlü ünsüz herkes yeni bir ürünle çıkıyor karşımıza. Ben hayal satıcıları diyorum onlara. Bağışıklık güçlendirici takviye gıdalar, bir dolu çeşit vitaminler, fermente içecekler, kürler, zayıflatıcı çaylar, kahveler tanıtıyorlar. Sizce de ilginç bir sektör olmadı mı? Sosyal medyada ya da ekran karşısında geçirdiğimiz zamanı doğru ve doğal besini bulmak ve yeni yaşam biçimi inşaa etmek için kullanabiliriz halbuki.

Aslında o kadar basit ki sağlıklı beslenmek. Temiz toprak, temiz su, ata tohumu ve geleneksel tarım yöntemleri. Bir kutunun içine sığdırılmış vitamin ve mineralleri topraktan gelenden almak aslında gayet mümkün.

Tek bir dünyamız var

Yaşamsal dayanaklarımız, gerekliliklerimiz, hiç doymayan, sürekli alışveriş yapan, tüketen ve yok eden tüketim toplumu ile birlikte başka bir boyut alıyor. Dünyamız büyük bir tehlike altında… Çünkü topluca "Hepoburuz".

Wendell Bery’in bir sözünü aktarmadan geçemeyeceğim: “Yemek tarımsal bir eylemdir. Yemek aynı zamanda ekolojik ve siyasi bir eylemdir. Bu sebeple ne yediğimiz dünyayı anlama şeklimizle aynıdır.”

Küresel iklim, pandemi, yeraltı su kaynaklarının çekilmesi ve nüfus artışı… Hepsi zincirleme birbirine bağlı. Bizi 2021'de ve sonrasında neler bekliyor? Bundan sonraki politikaları yönetecek olan liderlere çok fazla iş düşüyor. Bir an önce ciddi ve kurtarıcı bir bilinç inşaa edilmeli ve uygulanmalı. Mesleğimizi temsilen yeni dünyaya ayak uydurup, sektörü farklılaştırmak ve değiştirmek zorundayız. Bir vürüs bizleri nasıl evlere mahkum ettiyse, kıtlık ve susuzluk da hayatlarımızı elimizden alacak kadar güçlü.

Oysa tüm bunlara rağmen mevsiminde ve dengesel bütünlük sağlayarak yemek yemek, hayatımızın her alanında sadeleşmek, minimalist bir mutfak kurmak, ihtiyacımız kadar tüketmek hepimiz için en faydalısı.

Tadınız bol, tuzunuz da kararında olsun.

Yazan: İsmail Ağacık