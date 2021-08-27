İltihap kurutan 5 baharat

Enflamasyon, bir diğer adıyla iltihaplanma denince akıllara ilk gelen besin zerdeçaldır. Zerdaçalın aktif bileşenlerinden kukuminin hastalıklarla mücadelede bilim tarafından kabul edilen üstün rolünü düşününce, bunun haklı bir şöhret olduğunu söylemek mümkün. Zerdeçal sadece tedavi amaçlı değil, hastalıklardan korunmada da son derece etkili, mucizevi besinlerden biri.
1- Kırmızı Arnavut Biberi
Cayenne olarak da bilinen kırmızı Arnavut biberi, uzun ince ve sivri yapısıyla hem çiğ hem de kurutulmuş olarak mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız besinlerden biri. Kırmızı biberin hemen tüm çeşitlerinin ortak olan potasyum ve magnezyum içeriğinin yanı sıra vitamin açısından zengin olmaları tüm yemeklerimizde kullanmamız için en iyi bahanemizdir. Çocuklar ve baharatlı tatları çok sevmeyenler için tatlı kırmızı biberi tercih
2- Karabiber
Zerdeçalı yemeklerde her kullandığımızda mutlaka karabiber eklememiz gerekiyor, bunun nedeni ise karabiberin zerdeçalın içindeki kukumin etken maddesinin emilimini 10 kat artırması. Geleneksel olarak hemen hemen tüm yemeklere tuzla birlikte ealediğimiz karabiber, tek başına da son derece etkili ve sağlıklı. Aktif bileşenindeki piperin maddesi, iltihapla mücadelede son derece fayda sağlıyor.
3- Sumak
Sofralarımızda genellikle mantı gibi yoğurtlu yemeklerde sıklıkla yer alan sumak son derece faydalı ve daha sık kullanmamız son derece önemli. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan sumak, kültürümüzde oldukça geçmişe dayanıyor. Nesilden nesile aktarılan sumak, içindeki bitkisel besinler ve antioksidan bileşikler (antosiyaninler) bakımından zengin. Sumağın faydalarından biri de iltihap oluşumunu engellemeye ve tedaviye yardımcı olmasıdır.
4- Hindistan Ceviz
Son yıllarda kullanımı oldukça artan Hindistan cevizini tatlı süslemelerinden daha fazlası için kullanmak gerekiyor. Tatlı bir baharat olarak düşündüğümüz Hindistan cevizi, kokusu ve tadının yanı sıra son derece faydalı. İçerdiği sabinen, terpineol ve pinen adı verilen monoterpenler, anti-inflamatuar bileşiklerdir. Hindistan cevizini daha fazla yemek tarifine dahil etmek için son derece iyi bir nedenimiz var.
5- Tarçın
Tarçını oldukça uzun bir süredir sadece yemek yaparken kullanmaktan vazgeçip çaylarımıza bile ekledik. Rengi, tadı, kokusu ve daha da önemlisi sayısız faydası ile tarçın günlük olarak tüketmeye alıştığımız bir besin. Ancak uzmanlar hangi tarçın türünü kullandığımıza dikkat etmemizi öneriyorlar. Örneğin açık renkli ve ince tabakalı Seylan tarçını, kumarin konsantrasyonu düşük bir tür olduğu için günlük kullanıma en uygun olanıdır. Çin (Cassia) tarçını ise koyu renklidir ve kumarin oranı yüksek olduğundan karaciğerlere zarar verebileceğini bilmekte fayda var.
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