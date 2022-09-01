İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu

Her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor. En yaygın rivayete göre, 1945 yılında Bunol’da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine tezgahtaki sebze ve meyveleri atması La Tomatina’nın başlangıcı olarak kabul görüyor.

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