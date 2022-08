2 yıl aradan sonra El Cipotegato festivali

Balon Festivali, ABD

Her yıl ABD’nin New Meksiko eyaletindeki Alburquerque’deki Rio Grande Vadisi’nin gökyüzünü 500’den fazla sıcak hava balonu süslüyor. Büyük Yükseliş, yani balonların hep birlikte havalanması, muazzam bir manzara oluşturuyor. Her biri farklı renk ve büyüklüklerdeki balonlar hep birlikte unutulmaz bir görüntüye imza atıyor. Gündüz ve gece düzenlenen Balon Festivali’nde bilet alıp balonlardan biriyle havalanmak da mümkün.