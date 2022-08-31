2 yıl aradan sonra El Cipotegato festivali

Ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde yer alan Tarazona ilçesinde düzenlenen festivalde, belediye binasının olduğu meydanı dolduran binlerce kişi, festivalin ana karakteri olan ve "El Cipote" olarak adlandırılan kişinin etrafında koşturdu.

Festival geleneğine göre, Orta Çağ Avrupasındaki bir mahkumu canlandıran "El Cipote", rengarenk ve yüzünü örten kapüşonlu kıyafetiyle belediye binasından çıkıp halkın arasında koşturduktan sonra meydandaki anıta tırmanarak özgürlüğüne kavuşuyor.

Koşu sırasında meydandaki halk tarafından üzerine domates atılan El Cipote, anıta ulaştığında ise bir kahraman gibi karşılanıyor.

Bu yıl ki El Cipote, bir kadın oldu

Bölge halkı için büyük bir onur olan El Cipoteyi canlandıracak kişi, Tarazona’da yaşayan gençler arasından kura ile belirleniyor ve etkinlik bitene kadar kimliği saklanıyor.

Salgın nedeniyle 2019’dan beri sırasını bekleyen bu yılki El Cipote, bir kadın oldu.

Festival tarihinde El Cipote olan üçüncü kadın, 32 yaşındaki Andrea Dominguez Alava, basına yaptığı açıklamada, "Bugünü yaşamak benim için bir onur ve gurur. Koşu öncesinde, sırasında ve sonrasında çok büyük heyecanları yaşadığım bir gün oldu. El Cipotegato artık uluslararası bir festival olmayı hak ediyor." dedi.

Tarazona, çevre il ve ilçelerden gelen gençlerle dolup taştı

İspanya’da Turizm Bakanlığınca kültürel ve turistik değer olarak tanınan 148 festivalden biri olan "El Cipotegato" ile ilgili, diğer birçok festival gibi geleneğin nasıl ve ne zaman başladığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Festivalin başlangıcı 1987 yılında olsa da esinlenilen "El Cipote" karakterinin çıkışı 20. yüzyılın ortalarına dayanıyor.

Tarazona belediyesindeki bilgilere göre, Orta Çağ’da cezaevinden çıkma fırsatı verilen mahkumun bırakıldığı meydanda halkın lincinden kurtulması halinde özgürlüğüne kavuşma fırsatı sunulması, festivalin temelini oluşturuyor.

İspanya’daki her festival gibi bu da dini bir bayrama denk getirilirken, Tarazona’nın azizi olan Aziz Atilano’nun anısına ağustos ayının son haftasında yapılıyor.

Yaklaşık 10 bin nüfuslu olan Tarazona, festival dolayısıyla çevre il ve ilçelerden gelen gençlerle dolup taşarken, etkinlikler kapsamında konserler, gösteriler, boğa güreşleri düzenleniyor.

Amaç, festivali uluslararası alanda daha tanınmış hale getirmek

AA muhabirine demeç veren Belediye Başkanı Luis Jose Arrechea, festivalin çok önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Biter bitmez bir sonraki yıl için hazırlıklar başlıyor. Pandemiden dolayı verdiğimiz aradan sonra tekrar başlamak heyecanımızı daha da artırdı. Tarazonalılar bu festivali yaşamlarının bir parçası olarak görüp özdeşleştiriyorlar." diye konuştu.

Amaçlarının bu festivali uluslararası alanda daha tanınmış hale getirmek olduğunu dile getiren Arrenchea, şunları söyledi:

"Kapasitemizin farkındayız. Bir San Fermin olamayız ama çok daha önemli yerlere gelebiliriz. Festival boyunca çevre kentlerden büyük bir ilgi var. Yıl boyunca organize edilen festivallerin en büyüğü bu ve Tarazona esnafının yıl içinde kazandığı festival gelirinin yüzde 70ini El Cipotegato oluşturuyor."

Belediye Başkanı, "İspanya gerek iklimi gerekse İspanyolların karakteriyle festivallere çok yatkın ve alışık bir ülke. Evde oturmayı sevmiyoruz. Bu bizim yaşam tarzımız." diye ekledi.

Halka, festivalde atmaları için 5 ton domates dağıtıldı

Tarazona Belediyesi, festivalde atılması için halka 5 ton domates dağıttı.

Aylardır bugünü bekleyen Tarazonalılar da "El Cipotegato bizim her şeyimiz, gururumuz." diyerek festivallerine her zaman sahip çıkacaklarının altını çizdi.

İspanya’da uluslararası alanda en fazla tanınan festivaller, “San Fermin”, “Las Fallas,” “Feria Abril” ya da “La Tomatina” olsa da “El Cipotegato” gibi daha az bilinenleri de her geçen yıl kendilerini geliştirerek bölge halkının turizm gelirini artırmayı amaçlıyor.