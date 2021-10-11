İstanbul Havalimanı 2. sırada

New York & Londra merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler’ın okuyucuları, dünyanın en iyi havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı’nı ikinci olarak seçti.
Bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı; güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor.
Dünyanın en önemli yayın gruplarından Conde Nast’ın; lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Condé Nast Traveler, prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Okuyucuların Seçimi” anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonucunda ortaya çıkan “Dünyanın En İyi Havalimanları” listesinde İstanbul Havalimanı ikinci oldu.
Dünya genelinde 800.000'den fazla Condé Nast Traveler okuyucusu anket kapsamında; dünyanın en iyi otelleri, tatil köyleri, şehirleri, ülkeleri, adaları, kaplıcaları, trenleri, araç kiralama hizmetleri, havayolları, havaalanları ile ilgili son seyahat deneyimlerini paylaşarak on binlerce puan ve yorum gönderdi.
Condé Nast Traveler’ın okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Tokyo Narita (NRT), Seul Incheon (ICN), Doha (DOH), Dubai (DXB), Marakeş (RAK), Atina (ATH), Zürih (ZRH), Londra Heathrow (LHR) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur (SIN) Havalimanı’nın ardından listeye 2. sıradan girdi.
Merkezi New York ve Londra'da bulunan Condé Nast, dünya çapında ek lisans ortaklarıyla birlikte Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika ve Latin Amerika, Rusya, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 32 pazarda faaliyet gösteriyor.
Dünyanın önde gelen basılı, dijital, video ve sosyal markalarından bazılarını üreten küresel bir medya şirketi de olan Conde Nast’ın bünyesinde; Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Wired and Architectural Digest ( AD ), Condé Nast Traveller ve La Cucina Italiana bulunuyor.
Condé Nast Traveler’ın “Okuyucuların Seçimi Ödülleri” derginin Kasım sayısında yayınlanacak.
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