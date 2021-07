‘İstanbul is the New Cool’ sloganıyla, İstanbul tanıtım filmi yayınladı,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.

İstanbul için yeni tanıtım filmi

THY'nin de sponsor olduğu filmde bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.

Film, açıkhava ve sokaklar (Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Levent, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, İstanbul Boğazı, Metro hatları, Şehir hatları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Çamlıca Kulesi), müze ve ören yerleri (Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Aya İrini Kilisesi, Küçüksu Kasrı, Mecidiye Kasrı) gibi 30 ayrı mekanda çekilen 100’ün üzerinde plandan kurgulandı.

Filmin prodüksiyonu 2 aylık bir sürede tamamlandığı ifade edilirken çekimler 10 gün sürdü, 60 saati aşkın drone çekimi yapıldı.

Prodüksiyonda 90 kişilik bir ekip görev yaptı. 12’si ana cast olmak üzere 100’ün üzerinde oyuncu kullanıldı.