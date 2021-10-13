İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2 ödül birden

İSG, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) iş birliğiyle hayata geçirilen “Yaşam Hakkı / Zihinlerdeki Duvar” projesi ile “Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Toplum Hizmetinde Mükemmellik” kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.
Avrupa’nın sayılı havalimanları arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), ses getiren başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uluslararası çapta ödüller kazanmaya devam ediyor. İSG, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) iş birliğinde yürütülen “Yaşam Hakkı / Zihinlerdeki Duvar” sosyal sorumluluk projesi ile Communitas Awards kapsamında iki ödüle layık görüldü.
İSG, Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanında dünyanın en saygın organizasyonları arasında yer alan Communitas Awards ödül programında, “Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Toplum Hizmetinde Mükemmellik” kategorilerinde ödül kazandı.
Her gün binlerce insana hizmet eden bir havalimanı işletmecisi kimliğimizin de ötesine geçerek, sosyal etkisi yüksek bir şirket olmanın bilinciyle daha iyi bir toplum için çalışmayı misyon edindiklerini belirten ISG CEO’su Berk Albayrak, “Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olarak, yıllardır İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile iş birliği içerisindeyiz. Engelli insanlara yönelik negatif algıların dönüştürülerek zihinlerdeki duvarları yıkmanın hedeflendiği “Yaşam Hakkı / Zihinlerdeki Duvar” projemizle bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada toplam 22 ödülün sahibi olduk. Son olarak sosyal sorumluluk alanında dünyanın en saygın ödüllerinden olan Communitas Awards kapsamında iki ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Hayata geçirdiğimiz projelerin toplumda katma değer yarattığını görmek ve böylesi önemli organizasyonlar tarafından ödüllerle taçlandırılması bizim için çok kıymetli. Tüm bunlardan aldığımız güç ve motivasyonla daima daha iyisini yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kıymetli projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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