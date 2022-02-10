Sevgilinizle elele tutuşup hayranlıkla gezeceğiniz, en muazzam fotoğrafları yakalayabileceğiniz, çarpık şehirleşmeye rağmen benzersiz mimari dokusuyla, çiçeklerle bezenmiş balkonlarıyla, meydanlarıyla, parklarıyla İstanbul'u dünyanın geri kalanı için benzersiz kılan İstanbul'un en renkli ve en güzel sokakları hangileri? Farklı köşelere serpiştirilmiş bu sokaklar İstanbul'un hangi semtlerinde? Sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla gezerken rehberlik edecek bir liste hazırladık.

Modern mekanlar açılmasına rağmen eski ruhunu kaybetmemiş semtlere, bu semtlerin mimari dokusunu korumuş az katlı evlerine, henüz beton dökülmemiş arnavut kaldırımlı dar sokaklarına hepimiz zaman zaman özlem duyuyoruz. Belki onca yıla ve o kadar göç almalarına rağmen doymak bilmeyen tüketim kültüründen kendilerini koruyabilmiş olmaları ve bize hala çocukluğumuzu hatırlatmalarıdır güzel olan. Çocukken karış karış bildiğimiz sokaklar, komşu pencerelerden sarkıtılan bir bardak su, kaldırımlara çizilen seksek, tüm mahallenin katıldığı kar topu savaşları, ağaçlara kurulan dev salıncaklar, sokaklarda oynanan yakantop, komşu bahçelerden toplanan erik, hıdrellez zamanı ateşin üzerinden atlayan çocukluğumuz... Oyunun en heyecanlı yerinde sürülen salçalı ekmeklerin tadı damağımızda kalmış da olabilir. Semtler tüm bu hatıralarda gizlidir...

İstanbul'un en renkli ve en yerleşik semtleri ve sokakları hangileri?