HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Binbir renk İstanbul ve sokakları

İstanbul'u, dünyanın geri kalanı için benzersiz kılan en renkli sokaklar hangileri? Bayramda nıspeten diğer günlere göre boş olacağını umut ettiğimiz İstanbul sokaklarında bu renklerin peşinden gitmeye ne dersiniz?
Necmiye Uçansoy

Sevgilinizle elele tutuşup hayranlıkla gezeceğiniz, en muazzam fotoğrafları yakalayabileceğiniz, çarpık şehirleşmeye rağmen benzersiz mimari dokusuyla, çiçeklerle bezenmiş balkonlarıyla, meydanlarıyla, parklarıyla İstanbul'u dünyanın geri kalanı için benzersiz kılan İstanbul'un en renkli ve en güzel sokakları hangileri? Farklı köşelere serpiştirilmiş bu sokaklar İstanbul'un hangi semtlerinde? Sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla gezerken rehberlik edecek bir liste hazırladık. 

Modern mekanlar açılmasına rağmen eski ruhunu kaybetmemiş semtlere, bu semtlerin mimari dokusunu korumuş az katlı evlerine, henüz beton dökülmemiş arnavut kaldırımlı dar sokaklarına hepimiz zaman zaman özlem duyuyoruz. Belki onca yıla ve o kadar göç almalarına rağmen doymak bilmeyen tüketim kültüründen kendilerini koruyabilmiş olmaları ve bize hala çocukluğumuzu hatırlatmalarıdır güzel olan. Çocukken karış karış bildiğimiz sokaklar, komşu pencerelerden sarkıtılan bir bardak su, kaldırımlara çizilen seksek, tüm mahallenin katıldığı kar topu savaşları, ağaçlara kurulan dev salıncaklar, sokaklarda oynanan yakantop, komşu bahçelerden toplanan erik, hıdrellez zamanı ateşin üzerinden atlayan çocukluğumuz... Oyunun en heyecanlı yerinde sürülen salçalı ekmeklerin tadı damağımızda kalmış da olabilir. Semtler tüm bu hatıralarda gizlidir...

İstanbul'un en renkli ve en yerleşik semtleri ve sokakları hangileri?

  • MODA 

    Tüm sokak aralarından güneşin batışını görebileceğiniz İstanbul'un en nadide semtlerinden biri Moda. Kadıköy’ün eğlence hayatının döndüğü, son zamanlarda iyice yaygınlanlaşan ve dipdibe açılan kafelerin yoğunluğuna rağmen birbirinden farklı sanatsal ve kültürel etkinliklerin hala yapılabildiği oldukça renkli ve hareketli bir semt. Tarihi dokusu, cumbalı evleri, bakkalları, mahalle kültürü, iskelesi, tramvayı ile gezmesi dolaşması zevkli, huzur veren bir mahalle. Sahili, sokakları ve parkları ile özellikle genç nüfus arasında oldukça popüler olan Moda'da gezerken her köşe başında bir sahaf ya da plakçı ile karşılaşabilir, Tellalzade Sokak'taki antikacılarda aradığınızı bulabilirsiniz. Süreyya Operası, Moda Sahnesi, Haldun Taner Sahnesi, Oyun Atölyesi gibi sahnelerde oyunlara gelebilir, çocukluğunuzun sinema salonlarında film izleyebilirsiniz.

  •  Moda'da gece hayatı da oldukça renkli. Eski ahşap evlerin yer aldığı Kadife Sokak, aynı zamanda Barlar Sokağı olarak da bilinir, paralelindeki Moda caddesi çok sayıda kaliteli eğlence mekanına ev sahipliği yapar. Sahilde oturup manzarayı seyredebilir, Barış Manço'nun müzeye dönüştürülen evini ziyaret edebilir, Moda Caddesinin sonunda Dondurmacı Ali'nin hemen karşısındaki ünlü piyanist Ayşegül Sarıca köşkünü fotoğraflayabilir, Bademaltı Sokak'ta bulunan vintage mağazalara, antikacılara, kahvaltıcılara, restoranlara, kafelere uğrayabilirsiniz. 

  • YELDEĞİRMENİ

     Kadıköy'de bütün sokakların denize çıktığı başka bir semt; Yeldeğirmeni. Son zamanlarda oldukça popüler yeni mekanlara ev sahipliği yapan Yeldeğirmeni sadece Kadıköylülerin değil İstanbul'un her yerinden gelenlerin uğrak yeri. Haydarpaşa Garı'ndan Taşköprü Caddesi'ne uzanan Bahariye'nin mütevazi komşusu, güzel mahalle Yeldeğirmeni özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Klise, sinangog, azınlık okulları, köşkler, konaklar gibi korunan tarihi yapıları, dünyaca ünlü sokak sanatçılarının adına mural denen duvar resimleri ile semt günümüzde adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Tarihi dokusu, mahalle kültürü, sıcak ortamı ve mütevazı mekanlarıyla Karakolhane Caddesi özellikçe çok revaçta. 

  • Semtin ismi, un ihtiyacını karşılamak amacıyla padişah I. Abdülhamit tarafından yaptırılan 4 yeldeğirmeninden geliyor. İstanbul’un ilk apartman yerleşiminin görüldüğü semtlerden biri olan Yeldeğirmeni oldukça merkezi bir yerde olduğundan (iskelelere ve ana otobüs duraklarına) her iki yakadan da kolayca ulaşılabiliyor. Karakolhane caddesi ağırlıklı olmakla beraber Recaizade Sokak, Duatepe Sokak, Uzun Hafız Sokak'ta da soluklanabileceğiniz pek çok özel mekan göreceksiniz. Son dönemde meydana gelen değişimle birlikte modern kafelere ev sahipliği yapan, eski apartman yerleşimlerinin hala ayakta olduğu Yeldeğirmeni'nde sokak aralarında dolaşırken pek çok atelyeye, sanat galerilerine, vintage mağazalara, tasarım dükkanlarına, restorant ve kafelere rastlayacaksınız. Yeldeğirmeni, Haydarpaşa Gar’ından başlayarak Söğütlüçeşme metrobüs durağına kadar uzanan Rasimpaşa Mahallesi’nin içinde kalıyor.

  • AYRILIK ÇEŞMESİ

    Adını, sokağın başında bulunan tarihî Ayrılık Çeşmesi'nden alan sokağın bir yanında baştan başa eski rengarenk Osmanlı evleri yer alırken, diğer yanında tarihi Ayrılıkçeşme Arap Mezarlığı bulunuyor. Sokağın bulunduğu semt de Ayrılıkçeşme olarak anılıyor. Eskilerin Paris Mahallesi, günümüzün Ayrılık Çeşmesi Sokağı, Yeldeğirmeni'nin en üsünde kalıyor ve pek de bilinmeyen bir sokak. 

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