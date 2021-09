İstanbul’un Lübnanlısı

Türkiye, farklı milletten insanların çekim merkezi oldu malumunuz üzere.

Her geçen ay yabancılara satılan konut satışında rekor üstüne rekor kırılıyor. Özellikle İstanbul’da her dilden, her dinden insanı görmek mümkün.

Dünyanın nev-i şahsına münhasır sayılı metropollerinden biri olunca bu denli ilgi görmesi de kaçınılmaz tabii.

Bu insanların yerleşmek için ya da bir ayağımız da burada olsun demelerinin kısacası memleketimizi seçmelerinin kendilerine göre sebepleri vardır elbette..

O başka bir yazının konusu ama benim özellikle dikkat ettiğim mesele, ağız tatları. Yani arka arkaya açılan farklı kültürden mutfaklar. Bunlardan en önemlisi bendenizin ve pek tabii ki birçoğumuzun fazlaca sevdiği Lübnan lokantaları.

Al Hallab da bu restaurantlardan biri, hatta en lezizi diyebilirim. Fişekhane’de konumlanmış durumda. Sofra adabı ve ağız tatlarına zaten gayet aşinayız. Lezzetleri anlatmak elbette ki haddime değil ama Akdeniz ve Lübnan mutfağından seçme lezzetler bir tercih noktanız olabilir.

Dubai’den sonra ikinci şubesini İstanbul’da açmayı seçmişler çünkü devasa bir potansiyel var malum. Osmanlı’nın miraslarından Fabrika-i Hümayun’un aslına sadık kalınarak günümüze taşınması Fişekhane ortamın pek güzel kılmış ki, mekana gösterilen ilgi bunun kanıtı aslında.