İtalyan gastronomisi Dante menüsü ile kutlandı

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından bu yıl 6. kez ünlü İtalyan şair Dante Alighieri anısına organize edilen menüyü, İtalyan şef Claudio Chinali hazırladı. Dante'nin yaşadığı dönemde var olan tariflerin yer aldığı dünyaca ünlü "Libro dello Cocina" adlı tarif kitabından ilham alınan menüde "Ribollita", "Farro, Zafferano e Anatra", "Brodetto Saraceno" adlı yemeklerin yanı sıra "Gelato Al Nugato E More" tatlısı yer aldı.
Beyoğlu'ndaki Casa d'Italia binasında düzenlenen etkinliğe İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Başkan Yardımcısı Stefano Kaslowski ve Genel Sekreter Fatih Ayçin katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, haftayı geleneksel hale getirdikleri buluşma ile kutludıklarını belirterek, şunları anlattı: "Bu yıl Dante Alighieri'nin ölümünün 700. yılı. Kendisi İtalya'da ilkokul, ortaokul öğrencilerine kadar herkesin tanıdığı 'İlahi Komedya'nın yazarı önemli bir şairdir. Dante aynı zamanda bugünkü İtalyancanın babası sayılır. Öncesinde eserler Latince yazılırken bugünkü İtalyanca dilinde yazan ilk şairdir. Şef Claudio Chinali ile beraber bu temanın etrafında bir yemek organize ettik. Dante Alighieri Floransa'da doğup büyümüş olsa da daha sonra ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle daha çok Toscana bölgesinin o zamanki yemeklerini araştırdık ve bugünkü organizasyonumuz için hazırladık."
İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi şöyle konuştu: "İtalyan Mutfağı Haftası son 6 senedir buluşlarımızın bir parçası ve ülkedeki tüm İtalyan topluluklarını birleştirici bir etkinlik oldu. Bu aktivitenin temel hedefi İtalyan gastronomisini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. İtalyan gastronomisinin kültürü, kullanılan ürünleri dünyaya tanıtmada katkı sağlayacağına inancımız tam. İtalyan gastronomisi geleneksel ve yenilikçi özellikleri aynı anda yürütebilen bir yapıya sahip. Bu sadece bir ticari tanıtım değil, aynı zamanda kültürlerarası bir iletişim. Türk ve İtalyan mutfaklarının yapısı ve kullandıkları ürünler Türk mutfağı ile çok yakın. Dolayısıyla birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip. Bu tür aktiviteler ile biraz önce sözünü ettiğimiz konsepti daha anlamlı bir şekilde görebiliyoruz. 700 yıl önce yaşamış Dante'nin döneminin mutfağını yaratıcı yaklaşımıyla hazırlayan şefimize de bu anlamda teşekkür ediyoruz."
Şef Claudio Chinali ise "Yemek sadece yemek değildir, yemek bir kültürdür. Yemek ayrıca insandır. İnsan hareketlerini yansıtır. Yemek çok hümanist bir kültürdür. Bugünkü menümüzü hazırlarken dünyaca ünlü 'Libro dello Cocina' adlı tarif kitabından ilham aldık. Yemek tamamen bir kültürel harekettir. Stabil değildir, sürekli değişir." ifadelerini kullandı. "İtalyan Mutfağı Haftası" kapsamında 28 Kasım'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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