Proje kapsamında Kozan’a gelen Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, Doç. Dr. Sait Muharrem Say, Usta Öğretici Muhammed Talha Kılıç, kadın kursiyerler ile 5 gün boyuncu Belediye Sosyal Yaşam Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi mutfağında bir araya gelerek unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkardılar. Kadınlar bölge lezzeti olan yemekleri sunuma hazırlarken, heyet hazırlanan yemekleri dijital kayıt altına aldı.
Çukurova Üniversitesi, Adana Toroslar Federasyonu, Wignam Clubs Italy’nin yürütücü olduğu projede kursiyerler, yöresel lezzetleri hazırlamalarının ardından İtalyan şefleri de ağırlayacak. Unutulmaya yüz tutan lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması ile ilgili proje hakkında konuşan Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol Saimbeyli, “Mavi Kelebek ve Torosları Aşan Engeller'le ilgili çok güzel etkinlikler geçekleştirdik. Unutulmaya yüz tutan yemekler için Çukurova Üniversitesi ile proje hazırladık. İtalyan ortaklarımız ile Avrupa’da bu işi geliştiriyoruz. Şu anda arazi çalışmalarını bitirdik, yemeklerimizle birlikte Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün bize sunduğu imkânlar ile kursiyerlerimiz burada 5 gün hem kurs hem de lezzetleri gün yüzüne çıkaracak. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Halk Eğitim Müdürümüz Bünyamin Akbulut’a destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Avrupa Birliği hibe fonları tarafından desteklenen "Adana’nın Uutulmaya Yüz Tutmuş Yemek Kültürünün Ortaya Çıkarılması” projesinde koordinatör Doç. Dr. Sait Muharrem Say, "Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi mutfağında usta öğretici aşçılarımız tarafından seçilmiş yemekleri kırsalda yaşaya kadınlarımıza öğretmek için bir kurs programı düzenliyoruz. Unutulan yemeklerin gelecek nesillere aktarılması için tüm faaliyeti yürüteceğiz. Adana’nın kadim tarihi ile çok ilişkili. Kuzey Adana’da çok farklı kültürün yemeklere yansıması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Artık yavaş yavaş yeni neslin yapmayı tercih etmediği yemekler olduğu için bunun arşivlenmesi, kayda alınması, geleceğe aktarılması için uğraşıyoruz. İtalyan bir sivil örgütü ile proje ortaklığı yaptık. Müthiş birikimleri var. Tüm yemeklerden haberdar olacaklar ve Adana’ya gelip bu yemekleri öğrenecekler. Ekim ayında biz İtalya’da olacağız ve festivalde Adana’nın yöresel lezzetleri ile yerimizi alacağız” diye konuştu.
Kursiyerler bölgeye özgü kapama pilavı, ıspanaklı köfte akıtma tatlı, paça çorbası gibi birçok lezzeti sunuma hazırlayarak kayıt altına alacak ve yemekler gelecek nesillere aktarılacak.
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