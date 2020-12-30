Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor

"Yılbaşına özel hiçbir program yapamıyoruz. Yabancı turistler, müze ve ören yerlerini gezebilecekler, vadilerde yürüyüş yapabilecekler. Yerliler için sokağa çıkma yasağı ülke genelinde olduğu için otelimizde hizmet sunacağız. Yerli misafirler otelimizin terasında Kapadokya'nın manzarasını izleyip, güneşin keyfini çıkaracaklar. Yılbaşını bu yıl önceki yıllara kıyasla daha farklı bir ortamda karşılayacağız. Şunu göz ardı etmemek lazım ki 2020 yılını haziran ayından sonra kötü geçirmedik. Devletimiz sağ olsun elinden geleni yapıyor. Ümidimiz aşı çalışmalarının belli noktaya gelmesinin turizme olumlu yansımaları olacaktır. 2021 yılından turizmciler olarak ümitliyiz."