Karabiberin faydaları

Tüm dünyada en çok kullanılan baharatlar arasında yer alan karabiber (Piper nigrum) bitkisinin yoğun bir aroması ve kendine has kokusu vardır. Yemeklerimize lezzet katan karabiberin, Ayurveda da dahil olmak üzere birçok geleneksel tıp pratiğinde de yeri olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan bilimsel araştırmalar da karabiberin faydalarını doğruluyor.

1- Antioksidan özelliği yüksektir

Maruz kaldığımız kirlilik, sigara dumanı gibi çeşitli olumsuz etkenler, vücudumuzda aşırı serbest radikaller oluşmasına neden olabilir. Aşırı derecede serbest radikal hasarı enflamasyon, erken yaşlanma, kalp hastalığı ve belirli kanserlerle bağlantılıdır. Hücrelerimize zarar veren bu serbest radikallerle savaşması için de, antioksidanlara ihtiyaç duyarız. Karabiber, piperin adı verilen bir bitki bileşiği açısından oldukça zengindir ve piperin, çok güçlü bir antioksidandır. Kemirgenler üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, öğütülmüş karabiber ve piperin takviyelerinin serbest radikal hasarını önemli ölçüde azalttığı görülmüştür.

2- İyi bir anti-enflamatuardır

Kronik enflamasyon (iltihap), artirit, kalp hastalıkları, diyabet, kanser gibi birçok hastalığı etkileyebilen bir faktördür. Laboratuvar çalışmaları, karabiberdeki ana aktif bileşik olan piperin maddesinin iltihapla etkili bir şekilde savaşabildiğini göstermiştir. Piperin tedavisinin eklem şişmesi ve kan iltihabına bağlı çeşitli belirtileri azalttığı da kanıtlanmıştır. Astım ve mevsimsel alerjilerin neden olduğu solunum yollarındaki iltihap için de etkili olduğu biliniyor.

3- Beynimiz için faydalıdır

Piperin maddesinin beyin fonksiyonlarını da iyileştirdiği biliniyor. Özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi dejeneratif beyin hastalıkları ile ilgili semptomlar üzerinde potansiyel faydalar gösteren piperin, hafızayı da geliştiriyor. Karabiberin beyin üzerindeki etkilerinin tam olarak anlaşılması için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

4- Kan şekerini dengeleyebilir

Karabiber özü takviyesi alan deney farelerinde, şeker tükettikten sonra kan şekeri seviyelerinin daha az arttığı görüldü. Dolayısıyla, yine yeterli bilimsel çalışma bulunmamakla birlikte yapılan araştırmalar, karabiber tüketmenin insülin hormonunun glikozu kan dolaşımından uzaklaştırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

5- Kolesterolü düşürebilir

Yine hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yüksek yağlı besinler tüketmelerine rağmen karabiber özü takviyesi alan deney farelerinin kandaki kolesterol düzeylerinin daha düşük olduğu görüldü. Karabiberde bulunan piperin maddesinin, zerdeçal ve kırmızı mayalı pirinç gibi potansiyel kolesterol düşürücü etkileri olan besinlerin etkisini de artırdığı biliniyor. Karabiber, zerdeçal ile birlikte tüketildiğinde, zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin emilimini % 2000 gibi ciddi bir oranda artırıyor.

6- Kanserle savaşmaya yardımcı olabilir

Araştırmacılar, piperin maddesinin kanserle savaşma özelliği olduğu konusunda da hemfikir. Henüz insanlar üzerinde denenmemiş olsa da, test tüpü çalışmaları piperinin meme, prostat ve kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını ve kanser hücrelerinin ölümüne neden olduğunu doğruluyor. Baharatlardan elde edilen 55 farklı içerik üzerinde yapılan bir başka çalışmada, en agresif kanser türü olan üçlü negatif meme kanseri için geleneksel tedavinin etkinliğini artıran en güçlü bileşenin piperin olduğu bulundu.

7- Sindirim için faydalıdır

Karabiber, gıdalardaki kalsiyum ve selenyumu almamızı destekler. Aynı zamanda sağlıklı bağırsak bakterilerini de destekleyerek, sindirim sistemi sağlığımızı güçlendirir.