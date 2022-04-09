Karavan Festivali 13-15 Mayıs'ta

Doğada Yaşam Okulu ev sahipliğinde organize edilecek olan İstanbul Karavan Festivali, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kilyos’ta düzenlenecek. Tüm karavan meraklılarının buluşma noktası olması hedeflenen festivalin biletleri, Türkiye’nin outdoor aktivitelerini bir araya getiren ilk ve tek pazaryeri mobil uygulaması Outdoora’da satışta.

Gençlere ve çocuklara yönelik düzenledikleri doğa aktiviteleri ile dikkat çeken Doğada Yaşam Okulu “İstanbul Karavan Festivaline” ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında

Karavan kültürünün A’dan Z’ye tüm adımlarının yer alacağı festival 400 dönüm alan üzerinde gerçekleşecek. 3 gün sürecek olan festivalde, çeşitli doğa etkinlik ve yarışmalarının yanı sıra doğaya yüzünü dönmek isteyen meraklılar için de rehberlik edecek etkinlik ve eğitimler de yer alacak.