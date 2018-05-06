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Karavancıların galaksi rehberi

Havalar ısınıyor, tatilciler planlarını yapmaya başladı. Konfordan tamamen vazgeçip karavanla Türkiye'de istediği yere giden kampçıları düşündünüz mü hiç!

Giriş: 06.05.2018 - 02:17 Güncelleme: 29.04.2019 - 17:48
Habertürk
Haberler Gastro Keşfet Karavancıları neler bekliyor?

Tatil mevsiminde dümeni yurtdışına kıranlar için hayat kur nedeniyle gün geçtikçe zorlaşıyor. Yurtiçinde klasik bir tatile de sıcak bakmayanlar için geriye kalan alternatiflerin başında ekstrem spor tatilleri ve festivaller geliyor. Bir de karavancılar var! Sayıları Türkiye’de az da olsa, oteller kaç yıldızlı olursa olsun tercihlerini karavandan yana kullanıyorlar. Karavana bir kere giren bir daha çıkamıyor!

Karavan tutkunu Hale İrtem, “Karavanla tatile çıkmanın en güzel yanı sürekli aynı yerde kalmak zorunda olmamak, her gün ayrı bir yer keşfedebilmek” diyor. Eşiyle seyahat eden bir diğer karavancı Hakan Kıyat da özgürlüğe vurgu yapıyor: “Neden karavanı tercih ediyorsunuz?” sorusunu “Çok özgür oluyoruz. Bir yere bağımlı olmuyoruz. İstediğimiz yerde kalıyoruz. Tamamen kendimize kalıyor seçim yapmak. Karavansız hiçbir yere gitmiyoruz artık” diye yanıtlıyor. “Özgürlüğe, kitaplara, çiçeklere, güneşe ve aya sahip olan kimse mutsuz olabilir mi?” diyordu Oscar Wilde. Karavanla tatilin tarifi adeta...

Bir karavanın günlük kirası Türkiye’de 350-450 TL civarında. 2 tip karavan çeşidi var. Biri, aracı üzerinde olan motorlu karavan. Öbürüyse araçların arkasına takılan çekme karavan. Motokaravanlar da 4’e ayrılıyor: Camper tarzı yani panelvanın karavana dönüştürüldüğü minibüsler, alkoven tipi, yarı entegre ve tam entegre... Türkiye’de genellikle camper ve alkoven tipi karavanlar revaçta...

KAMPLAR SINIFTA KALIYOR

Peki Türkiye’de karavanla nereye gidilir? Hepsinden önce karavan nasıl kiralanır? Öncelikle karavan kiralarının pek ucuz olmadığını söyleyelim, günlük 350- 450 lira arasında değişiyor. Ama uçak bileti masrafını aradan çıkarınca her halükârda ortalama yurtdışı tatillerinden ucuza geliyor. Karavan kiralamak isteyenlere belirtmekte fayda var; motokaravanlar için 3.5 tona kadar özel bir ehliyet sınıfı yok. Çekme karavanda ise zaten kendi aracınızı kullanıyorsunuz ama 750 kilograma kadar B sınıfı, üstüne ise D sınıfı ehliyet gerekiyor.

Gelelim kamplara... Türkiye Kamp Karavan Derneği’nin ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’nun kamp alanı olarak belirlediği pek çok yer var. Ancak karavanla seyahat etmeyi sevenlerin birçoğu kamp alanlarının kalitesizliğinden şikâyet ediyor. Konuştuğumuz karavancıların anlattıklarına ve diğer yorumlara bakılırsa çoğunluk, kamp alanlarının temizlik ve hizmet kalitesi bakımından sınıfta kaldığı konusunda hemfikir.

Karavancılar, seyahate tek araç çıktıklarında kampları özellikle tercih ediyor. Zira kampların en büyük avantajı güvenlik... Arkadaşlarıyla konvoy yapanlarsa rota konusunda daha özgür olduklarını söylüyor. Hakan Kıyat, “Mecbur kalınca, yani karı-koca yalnız olunca kampta kalıyoruz. Ama birkaç karavan olunca daha sakin ıssız yerlerde kalabiliyoruz” diye anlatıyor. Kıyat, vakit kısıtlıysa Çanakkale civarına gittiklerini, daha uzunsa güneyi tercih ettiklerini sözlerine ekliyor. İrtem, özgür rota tercih edeceklere Gökçeada’yı, İstanbul’a yakın Bozcaarmut Göleti’ni, Sapanca-İznik’teki yaylaları önerirken kamp yapacaklara Erdek Ant Camping’i adres gösteriyor. “Seyahat; önyargı, bağnazlık ve dar görüşlülüğü öldürücü etkidedir” demişti Mark Twain. Karavanla seyahat, tatili iyice hayal gücünüze bırakıyor.

Hale İrtem “Karavanda rahat etmek için az malzeme götürün” diyor.

Yeni karavancılara tavsiyeler

Hale İrtem: “Karavanın enerji dönüştürücüsü olması lazım. Güneş panelleri ve su deposu önemli. Karavanda yer kalsın diye yanınızda çok az eşya olmalı. Ne kadar ekstra alırsanız konforunuzdan gidiyor. Mutfak için ikişer çatal, bıçak, bardak yeter. Yaz bile olsa göletlere çıktığınızda hava çok soğur. Kalın giymek önemli. 40 derece havadan bir anda kalorifer yakmadan duramayacak hale gelebiliyorsunuz. Karavanda rahat uyuyabilmek için lastik denge takozuna ihtiyacınız var. Yoksa eğimli arazilerde karavanda uyumak mümkün değil. Fener, gece lambası, yaşam alanı dar olduğu için katlanabilir masa ve sandalyeler ve tabii ki keyif yapmak için hamak götürülmeli. Doğaya saygı çok önemli. Çöpünüzü şehre geri getirmeniz gerekiyor...”

Hakan Kıyat, tek karavan olunca güvenlik için kampta kaldıklarını söylüyor.

Gözde kamp alanları

- İstanbul, Reşadiye - AdriaClub (Üyelik sistemi ile çalışıyor)

- Balıkesir, Erdek - Ant Camping

- Balıkesir, Ören - Altın Kamp

- Burdur - Salda Gölü belediye kamp alanı

- Bursa - Dağyenice Göleti kamp alanı

Türkiye’de 2 bin, Avrupa’da 6 milyon karavan!

Türkiye’de karavancılık sektörü Batılı denklerinden geride... Bunun pek çok sebebi var. Kamp alanlarının gelişmemesinin sebeplerini karavan ithal eden Eltesan Mobil’in sahibi Nihat Gündüz şöyle anlatıyor: “Büyük bir bölümü Avrupa standartlarında değil. Türkiye’de 5-6 düzgün kamp alanı var...” Gündüz’ün Türkiye’de önerdiği kamp alanı Balıkesir Ören’deki Altın Kamp... Gündüz, karavancılığın önündeki engellerin başında yüksek vergiler olduğunu düşünüyor: “Karavan, binek araç gibi değerlendiriliyor ve binek otomobillerin tarifesinden işlem görüyor. Motoru da 2 litrenin üzerinde olduğu için en üst vergi limitine giriyor. Böyle olunca kimse motokaravan alamıyor. Almanya’da 50 bin Euro olan motokaravan Türkiye’de 130 bin Euro oluyor, satın alınamaz hale geliyor. Motokaravandaki gibi bir vergi olmaması sebebiyle Türkiye’de çekme karavan yaygınlaşıyor. Nihayetinde karavancılık yayılmıyor, yaygınlaşamıyor...” Diğer rakamlar da bu görüşü destekliyor: Türkiye’de yollarda yaklaşık 2 bin karavan varken Avrupa’da kayıtlı karavan sayısı 6 milyon civarında! Gündüz devam ediyor: “Türkiye bir turizm cenneti. Anadolu, tarihiyle, kültürüyle, iklimiyle uygun olmasına rağmen karavancılık yanlış politikalardan dolayı doğamamış durumda... Kamp alanları da buna bağlı olarak gelişemiyor, yatırım yapamıyor, para kazanamıyor...”

Bunların yanında karavan turizmi önemli bir potansiyel. Sektörün Avrupa’daki büyüklüğü 30 milyar Euro civarında. Nihat Gündüz, Türkiye’de bu potansiyelin henüz farkında olmadığımızı söylüyor ve ekliyor: “Karavancılar 7 yıldızlı otellerde bile kalmaz. Spontane ve özgür bir şekilde gezmek isterler. Farkında olmadan uygulanan yanlış politikalar bu sektörün Türkiye’de doğmasını engelliyor...” Halbuki Türkiye karavan turizmi açısından dünyadaki en ideal ülkelerden biri. Gündüz, Türkiye’yi tanıtmanın en iyi yollarından biri karavancılığı geliştirmek olduğunu düşünüyor. “Avrupalı turist gelip burada karavan kiralamak istiyor, talep var aslında ama Yunanistan’a, Portekiz’e gidiyorlar. Türkiye çok ciddi bir potansiyeli ıskalıyor. Bu aynı zamanda bir istihdam alanı...”

Haber: Mete Aker

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