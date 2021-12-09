Independent'ta yer alan habere göre Björk, herkesten uzak bir adada inziva yeri inşa etmek istedi ve Ellidaey'de bir ev ve kayıt stüdyosu yapmak için hükümetle görüşmelerde bulundu. Ancak bu söylenti hızla çürütüldü. Çünkü gerçekte Björk böyle bir talepte bulunmamıştı. İzlandalı şarkıcı, o yıllarda başka bir adayla ilgili İzlanda hükümeti ile kısa bir görüşme yaptı ancak gelen tepkilerin ardından projeden çekildi.