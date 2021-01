“Abartma Levent, abartıyorsun!”

Ne zaman yaptığın bir şeyi beğensem ve bunu dile getirsek bize böyle derdin…

Sevgili hocam, ağabeyim, dostum, arkadaşım, hatta bazen kardeşim… En son yaz sonu İstiklal caddesinde yürürken aklıma düşmüştün, hatırlamış aramıştım seni. İstiklal Caddesi, Asmalımescit seninle bir başkaydı. Bu son konuşmamızdı. Hiç açtırmadın konuyu, havadan sudan, müzikten, aşktan, kadınlardan bahsettik yine, yani hep yaptığımız fırlama sohbetlerden biriydi. Ancak bu kez pandemi nedeniyle telefonda yapıyorduk konuşmayı. Olsun, yine de biz bizeydik.

Nezaketin başkaydı hocam. Era Medya’da ofisime her geldiğinde sana özgü nezaketin ve üslubunla, her zaman usulca izin isteyerek girerdin odama. Ben kalkar sana yerimi verirdim, tabii ki oturmazdın. “Ben sizin foto muhabirinizim” derdin. Oturur saatlerce sinema konuşurduk.Pek çok yönetmen, oyuncu, görüntü yönetmenindenhafif kıskançlıkla bahsederdik. Sonra sıra birbirimizi kıskanmaya gelirdi, gülerdik. Seninle hep çok güldük hocam... Aslında ne Handel, Chopin’di konuştuklarımız, ne Spielberg, Tarkovski; hep hayata dair konuşmalardı. Yeni şehirler, filmler, şarkılar keşiflerdi...

Sen başkaydın Hocam... Hukuk fakültesi mezunu ve aynı zamanda askeri hâkim iken bir anda ters köşe yapıp mesleki kariyerine İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda asistan olarak devam edecek kadar başkaydın. Hep gönlüne göre, gönlünce gittin.

Sahi kıskançlık demişken, çok başka bir fotoğrafçıydın da... Hep ters köşe yapardın bize. En sevdiğim analog fotoğraf makinalarımdan biri Hasselblad - XPan’ımı sana emanet etmiştim, emin ellere... O Hasselblad’la çektiğin fotoğraflar benim çektiklerimden daha iyiydi, bunu sana imrenerek, hatta kıskançlıkla söylemiştim ve yine “Abartıyorsun Levent” demiştin bana...

O halde peki, yine sen haklısın, “Abartıyorum” Hocam... Ancak az bile abartıyorum...

***

Neler öğrendik senden...

Haydi hep konuştuğumuz gibi, film karakterleri ile anlatmaya çalışayım seni...

Hayata pozitif bakışın, hayallerin Forrest Gump'ı hatırlatırdı.

Alman disiplini ile büyüdüğünden Wim Wenders sineması da bizim için sendin.

Benjamin Button gibi, senden ilham aldık yaşımız ilerledikçe gençleşmek, yahut genç kalmak için...

Esasında sen Miha’nın, Marmara ve Aydın Üniversitelerinin Hababam sınıfı yadigarı Mahmut hocası idin...

Biz senin merceğinden dünyayı çok sevdik...

Kayıhan Hoca Hakkında

Mesleğin içinde olan hemen herkesin gayet iyi tanıdığı, tanımakla kalmayıp büyük saygı duyduğu biriydi Kayıhan Hoca… Uzun yıllar Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sayısız meslektaş yetiştirirken, Miha (Marmara Üniversitesi Haber Ajansı) bünyesinde gerçek mesleki deneyimi ve haysiyeti pek çok nesle ulaştırdı. Galatasaray, İstanbul Ticaret ve Yeditepe Üniversitelerinden sonraİstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde öğrenci ve meslektaş yetiştirmeye devam etti. Burada da kurucu üyeleri arasında yer aldığı İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) ve2013 yılında temellerini attığı Göz Dergisinde misyonunu sürdürdü. 1950'lerde Yaşar Kemal, Fikret Otyam gibi yazarların başlattığı çelebi geleneğinin yaşayan son temsilcisi, İstanbul ve Anadolu âşığı bir foto muhabiri, iyi yetişmiş bir aydın ve tam bir beyefendiydi.

Ne yazık ki 68 yaşında çoklu organ yetmezliği yüzünden kaldırıldığı hastanede bize veda etti…

Kayıhan Hoca’nın Gözünden

Yeşil bir deniz: Çukurova

Ben olsam, “Yaşar Kemal’in romanlarında geçen Anavarza’ya, köyü Hemite’ye, Çukurova’ya gittiniz mi?” diye sorardım doğrusu. Gittik tabii. Bir araç kiraladık, bir zamanlar aşiretlere yurt olmuş, Çukurova’nın toprağına el sürmek istiyorduk.

Önce yolumuz Anavarza’ya…Yaşar Kemal, Alan Bosquet ile yaptığı söyleşide, “Anavarza kalesi ovanın ortasında bir ada gibi uzanmış, uzunluğu bir buçuk iki kilometre, yüksekliği üç yüz metre kadar kayalık bir tepenin üstüne yapılmıştır. Bu kayalığın batı yakasına düzlüğe kurulmuştur antik Anazarbos şehri. Kaleye çıkan merdivenler örme değildir, merdivenler kayalara oyulmuştur. Anavarza şehri bir mozaik cennetidir. Neresini bir metre kazsanız alttan bir Bizans mozaiği çıkar.”

Biz de bahçesinde mozaikler olan bir eve konuk olduk. Ev, Anavarza Kalesi’nin dibinde Dilekkaya köyünde. Köydeki önemli bir kadın, Hatun Dilci ile tanışacağız; bilmem kaç kere anlattığı hayat öyküsünü bir kez de bize anlatacak:

“Teyzemin oğluyla evlenmiştim. Kaynanamla, yani teyzemle yaşıyorduk. Bir gün kaynanam kocam ve dört çocuğumla bizi kapı dışarı attı. Ne yapalım, ev yapmak için çevreyi temizlerken Roma’dan kalma mozaik bulduk. Müze Müdürü Hadi Altay’ın yanına gittik, o da bize 5 yüz lira verdi ve evimizi yapmak için kolları sıvayınca başka bir mozaikle karşılaştık. Dönemin valisi, bulduğumuz mozaiklerin sayesinde bize bekçilik verdi.”

***

Şarkikaraağaç Mada Adası

Isparta bir sular imparatorluğu gibi… Beyşehir Gölü’nün ortasındaki adada Gedikli Köyü’ne bağlı Kumluca Mahallesi sakinleri yaşıyor. Beyşehir Gölü tirşe, yani camgöbeği rengine kesmişken balıkçı tekneleriyle bizi gölün ortasındaki mahalleye taşıdılar. Bir rüya sahnesi gibiydi her şey! Adaya ilk yerleşenler 1870-71 yıllarında Rusya’dan gelen Don Kazakları’ymış. Traktörlerle taşındık sahilden mahalleye; arpalar diz boyuydu, boynu bükük kızıl gelincikler bir başka dünyaya geldiğimizi bildiriyorlardı sanki. Dünyanın en güzel gözlemelerini yaptılar bize mahalle meydanında, kaç tane peynirliyi arka arkaya mideye indirdim bilmiyorum. Adada 34 hanede, 243 insan yaşıyor. Tek sınıflı okulda 16 öğrenci ders görüyor. Ama öğretmenleri altı ayda bir değişiyormuş. Ada sakinleri yanlış avlanma yüzünden balığın kökünü neredeyse kazıdıklarından ve kışın donan göl yüzünden karaya çıkamadıklarından yakınıyorlardı. 10 yaşındaki Süleyman Yuvalı ile tanıştım; büyük şehri, İstanbul’u görmek istiyordu, fotoğrafını çektim, hazır olda durdu. Sonra bizi yine karaya taşıdılar artık pek balığa çıkamadıkları teknelerle.

***

Şimdi Şarköy’ün tam zamanı…

Eski adı Melen olan Güzelköy de hafızama çakılı. Burada da yeşilin bini bir paradır. Üzüm yapraklarının yeşiliyle, aziz zeytin ağaçlarının mağrur yeşili yan yanadır hep. Köyde Arnavut Böreği yapmışlardı, herkes güler yüzlüydü, bakışlar ise tabii Balkanlıydı. Yeşil buralarda kendini gözlerde de gösteriyor. Bir eve konuk olmuştuk. Kuskus yapıyorlardı, nasıl yapıldığını sormuştuk:

“A be bilmez misiniz! İnce bulguru elceğinizle un, süt, yumurtayla büyütürsünüz işte!” Onlar toprağı, üzüm yaprağını, sütü, zeytinin hasını tanıyan elleriyle bulguru büyütürlerken her yıl yinelenen yaz tempolarını anlatmışlardı. “Mayıs geldi mi üzüm yaprakları toplanır basılır. Üzüme girilmeden mutlaka her ev kuskus yapar. Bak turşusuz olur mu hiç. Turşu da yapılır, burada patlıcan turşusunun bir başka önemi vardır be yaa. Tarhanasız olmaz burada. Peçkamızda pişen bir güvecimizi yiyin de anlayın lezzet ne demekmiş!”

***

Niksar Anadolu’nun özü gibidir

Tokat’a doğru Osmancık’ta gün ağarırken mükellef bir kahvaltı masasının etrafında oturmuşuz. Masanın tam ortasındaki omlet ağırlık merkezimizi oluşturmuş. Ulusoy’dan Murat Özmen ve Mustafa Eken bize şoförlük geçmişlerini, kaderin onlara nasıl bir hayat biçtiğini güle oynaya anlatıyorlar. Mustafa daha bir yaramazmış Murat’a göre. Aynı mahallede büyümüşler; Tokat’ın Turhal ilçesinin Yenişehir Mahallesi’nde. Öğretmen ders anlatırken onlar otobüs resimleri çizermiş, yani bir yerde kaderlerini kendileri davet etmişler; şimdi bir gün Konya, öteki gün Ankara, bir öteki gün İstanbul deyip binlerce kilometre yolu yutup duruyorlar.

Bal ve tereyağını fazlaca kaçırdığım kahvaltı sonrasında foto muhabiri arkadaşım Kübra Sakman ile Neoplan’ın önünde Tokat’a doğru yol alırken Mustafa Eken bize sisin örttüğü yöreyi anlatıyor. “Buranın sisi ve buzlanması meşhurdur,” diyor, “Ama öğlene hiçbir şey kalmaz.” Yüzündeki sevimli, muzip ifade hiç eksilmiyor usta şoförün, tek yakındığı konu eve geldiği saatlerde oğluyla buluşamamasıymış. Otoyolun kenarına paraşütlü maket adamlar asılmış. Tokat’a doğru solumuzdaki Mercimek Tepesi’nde yamaç paraşütü yapılıyormuş. İlk gördüğünde bir paraşütçünün ağaca takılı kaldığını sanmış ve hemen polise haber verecekmiş; o günkü haline kıkır kıkır gülüyor ama haksız da değil. Yolun kenarına asılı maket paraşütçüler uzaktan insanı şaşırtacak kadar sahici duruyorlar.