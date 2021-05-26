Kek yapmak için hangi malzeme eksik?

İşte pratik ve yaratıcı çözümler

Kabarta tozu olmadan kek nasıl yapılır?

Keklerimizin en güzel şekilde kabarması için kullandığımız kabarta tozu, kek yaparken olmazsa olmaz değildir. En iyi çözümlerden biri ekmek yaparken kullandığımız mayadır, Biz genelde keklere kabartma tozu kullanırız, ancak böyle bir şart yok. Almanya’da kek yapımında maya kullanılarak keklerin hem daha sağlıklı hem de daha güzel görünmesi sağlanıyor.

Un olmadan kek nasıl yapılır?

Un olmadan kek yapmak kesinlikle mümkündür. Üstelik en kolay kek yapma yöntemi de unsuzdur.

İşte size kolay bir kakaolu kek tarifi: 200 gram tereyağını yumuşatın ve 100 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritin. 4 yumurta sarısını 100 gram şeker ile iyice karıştırın, yağ ve çikolata karışımını ekleyin. Başka bir kapta yumurtaların ayırdığınız beyazlarını çırparak sert bir kıvama getirin ve 100 gram daha şeker ekleyin, iki karışımı birleştirip yağlanmış kek kalıbına alın. 180 derecede 45 dakika pişirin. İster dondurma ister kaymak ile servis edin.

Şeker olmadan kek nasıl yapılır?

Rafine edilmiş şekeri kullanmadan kek yapmanın çok sayıda yolu var. Şeker pekmezi, Hindistan cevizi, vanilya seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Bir başka çözüm ise meyvenin kendisini ya da kurutulmuşunu kullanmaktır. Yine bal da en sağlıklı tatlandırıcılardan biridir. Elbette kek illa tatlı olacak diye bir kural yok, tuzlu kek yapmayı da deneyebilirsiniz.

Hindistan cevizi ile kek yapımı için son derece kolay bir tarif: 125 gram yağ (Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz),3 püre haline getirilmiş muz, 1,5 bardak kurutulmuş Hindistan cevizi, 1 bardak badem, yarım bardak un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 2 çay kaşığı vanilin, 1 tutam tuz, 3 yumurta. Geniş bir kapta yağ, muz, Hindistan cevizi, badem, un, kabarta tozu, vanilya, tuz ve yumurtayı iyice karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.

Yumurtasız kek nasıl yapılır?

Yumurtayı sadece yok deyip geçemiyorsunuz, yine bir ikamesini bulmak gerekiyor. Veganlar yumurta yerine nohut suyu kullanıyorlar, 2 çay kaşığı 1 yumurta, 2 çay kaşığı yumurtanın beyazı yerine geçebiliyor. Bir başka yöntem de 1 çay kaşığı çiya tohumu ve keten tohumunu 2 çay kaşığı su ile karıştırıp 15-20 dakika bekletmektir.

Yağsız kek nasıl yapılır?

Tereyağı yerine zeytinyağı kullanılabilir. Kek yaparken tereyağ ve sıvı yağa alternatif çok sayıda çeşit bulunuyor. Bitkisel yağların yanı sıra Hindistan cevizi yağı da son derece sıkça kullanılıyor.

Zeytinyağı ile yapılabilecek güzel bir kek tarifi: 2 bardak un, ¾ bardak şeker, 2 çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 3 yumurta, 1 bardak zeytinyağı, ¾ bardak süt, 1,5 çay kaşığı biberiye, 150 gram bitter çikolata. Un, şeker, kabarta tozu, tuzu genişçe bir kapta iyice karıştırın. Diğer bir kapta yumurtaları çırpın, yağ, süt, biberiyeyi karıştırın ve önceden hazırladığınız karışımı ekleyin. Spatula ile iyice karıştırın. Çikolatayı ekleyin ve 175 dereceye ayarlayıp önceden ısıttığınız fırında 40 dakika pişirin.

Hiç yağ kullanmadan kek nasıl yapılır?

Yoğurt, yağın alternatifi olabilir. Hiç kullanmamak da mümkündür.

Yağ kullanmadan yapılabilecek çok kolay bir kek tarifi: 4 yumurta, 180 gram pudra şekeri, 100 gram un (yarısı beyaz yarısı mısır unu),1 çay kaşığı kabartma tozu. Unları karıştırın. Yumurtaların beyazını iyice karıştırın. Şekeri ekleyin. Yumurtanın sarısını karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Un karışımı ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın ve 165 derecede pişirin.

Fırın olmadan kek nasıl yapılır?

Yanmaz tava ile ocak üzerinde kısık ateşte kek yapılabilir.

Kapağını kapatarak en düşük ısıda yavaş yavaş pişecek olan kekiniz için çok kolay bir tarif: 1,5 kap un, 1 yumurta, 1 kap şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya. 1 portakal kabuğu rendesi. Yumurtalarla şekeri iyice çırpın, yağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Unu, vanilyayı, kabartma tozunu, rendelenmiş portakal kabuklarını ekleyin. Yanmaz taban tencereyi yağlayın, üst üste ki sıra yağlı kağıdı üzerine yayın ve karışımı kağıdın üzerine dökün. Kapağı kapalı şekilde kısık ocakta 30 dakika kadar pişirin.