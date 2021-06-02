Keşiş Gölü eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Covid-19 sonrasında insanların tatil ve gezme alışkanlıkları değişti. Kısıtlama döneminde insanlar bizden daha çok doğa turları istedi. Biz de kurallara uygun bir şekilde insanları doğa ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanlara getiriyoruz" diye konuştu.