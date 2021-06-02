Keşiş Gölü eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna),çevresinde açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.
AA'nın haberine göre milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor.
Doğal güzellikleri, canlanan doğası ve onlarca kuş türüyle doğaseverlerin ilgisini çeken göl, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor. Van'da bir turizm şirketinin düzenlediği tur kapsamında Keşiş Gölü'ne giden doğaseverler, doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
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Tur operatörü Hakim Acar, havaların ısınmasıyla bölgeye gezi düzenlenmesi konusunda yoğun talep aldıklarını, bunun üzerine 125 kişiden oluşan ekiple bölgeye geldiklerini söyledi.
Keşiş Gölü'nün Van ile Gürpınar arasında kalan doğa harikası bir yer olduğunu belirten Acar, "Bu yıl bölgeye düzenlediğimiz üçüncü tur oldu. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yaptık, etkinliklerle eğlendik.
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