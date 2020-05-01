Ketojenik tarif: Karnabaharlı pazı sarma

MALZEMELER
- 1 bağ pazı
- 300 gr kıyma
- 250 gr karnabahar (kıyma ve karnabahar miktarının hacim olarak aynı tutun)
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 5-6 diş sarımsak
- Nane, dereotu, maydanoz, reyhan vb otlar (damak tadınıza göre)
- Zeytinyağı
- Tereyağ
- Tuz, karabiber, kırmızı pulbiber
NASIL YAPILIR?
- İlk önce yıkamış olduğumuz pazılarımızın üzerine kaynamış su dökerek bir süre bu suyun içinde bekletiyoruz. Böylece yapraklar yumuşayarak kolay sarılabilecek hale geliyorlar. Sıcak suyun etkisiyle yumuşamış yaprakları bir süzgece alıp sarmanın içini hazırlamaya başlıyoruz.
- Karnabaharlarımızı yıkadıktan sonra sarımsaklarla beraber bulgur görüntüsü alana kadar rondodan geçiyoruz. Sarımsakla beraber parçalayınca karnabaharın baygın kokusuna, dinamik bir koku katıyoruz böylece.
- Karnabaharın içine kıymayı, damak tadımıza göre tercih ettiğimiz incecik kıyılmış otlarımızı, tuzumuzu, biberlerimizi, salçamızı ve de bütün bu lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayan zeytinyağımızı ekleyip dolmamızın harcını güzelce karıştırıyoruz.
- Sıcak su ile haşlanmış pazı yapraklarının ortasındaki sert kısmı bıçağımızla çıkarıp, harcı, yaprağın uzun kenarına paralel olacak şekilde yerleştirip uzun kenarı üzerinde döndürerek alışılmış sarmalardan daha uzun bir sarma elde ediyoruz. Sonra bu uzun sarmayı tekrar kendi etrafında sararak bir gül elde ediyoruz. Kısa yapraklar için klasik sarma yöntemini uygulayabilir ya da iki kısa yaprağı birleştirerek gül şeklinde sarabilirsiniz Keserek çıkarttığımız sert saplar ile tenceremizin dibinde bir kafes zemin oluşturduktan sonra sarmalarımızı tencereye diziyoruz.
- Yapraklarımızı sarıp tenceremize dizdikten sonra minik tereyağı parçalarını dolmalarımızın üstüne serpiştiriyoruz. Sarmaların yarısına gelecek kadar su ekledikten sonra, su kaynayana kadar yüksek ateşte, sonra kısık ateşte pişiyoruz.
Afiyet olsun…
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