Ketojenik tarif: Karnabaharlı pazı sarma

Ketojenik beslenenler, karbonhidrattan uzak durmaya çalışanlar için nefis bir tarifim var. Sarmaların içine koyduğumuz pirinç, bulgur vb malzemelerin yerine karnabahar kullanarak lezzetli mi lezzetli bir pazı sarma yapacağız.