Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte evlerde, fırınlar ve pastanelerde gerebiç tatlısı yapımları başlandı. Bayramda en çok ikram edilen ve tüketilen yiyecekler arasında yer alan gerebiç; irmik, zeytinyağı, şeker, fıstık veya cevizle yapılıyor.

Fırıncı Mehmet Nuri Macit, özellikle Ramazan Bayramı’nda misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısına yoğun talep olduğunu ifade etti. Kilis’te her Ramazan Bayramı öncesinde hemen hemen her ailenin evde bayramlık gerebiç hazırlandığını ifade eden Macit, “Gerebiçi irmik, un, zeytinyağı, su ile süt ile yoğuruyoruz. Hamurun içerisini fıstık veya ceviz ile dolduruyoruz. Yaklaşık 200 derece sıcaklıktaki taş fırında pişirilmesi gerekiyor" dedi.

Maçit, gerebiçe Kilis dışında yaşayanların da yoğun talepleri olduğunu sözlerine ekledi. Bölgede bilinen lezzetler arasında yer alan gerebiçin fiyatı ise 45 ile 70 TL arasında değişiyor.

Gerebiç nasıl yapılıyor?

Malzemeler

2 kg. un, 1kg. irmik, ½ kg. şeker, ½ kg. pudra şekeri, yeteri kadar ceviz içi, 1kg. zeytinyağı (diğer bitkisel yağlar kullanılmaz),bir kahve kaşığı karbonat, yeterince hazırlanmış gerebiç baharatı (tarçın, karanfil, zencefil, hindistan cevizi, mahlep)

Yapılışı

Un ve irmik karıştırılır. Bu karışıma az tuz ve iyice dövülmüş mahlep ve karbonat katılır. Zeytinyağı tavlanarak, bunların üzerine soğuduktan sonra dökülür. İyice yoğrulur ve bir tarafta toplanır.

İçinin Hazırlanması

Ceviz içi çok ufak doğranır. Dövülmüş gerebiç baharatı ve şeker karıştırılır. Hazırlanan hamurdan içli köfte sıkımlarından daha küçük sıkımlar oluşturulur ve el yardımı ile içli köftede olduğu gibi bu sıkımlar oyulur. Oyulan sıkımların her birinin içersine hazırlanan içten yarım çorba kaşığı kadar konur. Ağzı kapatılır ve gerebiç kalıbına konarak şekil verilir. Kalıba vurulmuş gerebiçler tepsilere tek sıralı diziler halinde sıralanır. Gerebiçlerin tepsiye yapışmaması için tepsi yağlanır. Çarşı fırınında pişirilir. Pişen gerebiçlerin üzerine pudra şekeri serpilir. Kilis de Ramazan Bayramının simgesi gerebiçtir. Her Kilis evinde bayram öncesi yapılır ve bayramda gelen misafirlere ikram edilir.