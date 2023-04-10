Kilo verme konusunda uzman 10 süper besin

Elma

Elmaların yapısında, serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan ve bitkisel besleyici maddelerden bolca bulunur. Ayrıca tok kalmamızı sağlayan vitaminler ve lifler bakımından zengindir.

Elma kabuğu ciddi miktarda lif içerdiğinden, gün içerisinde daha az kalori almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca elmadaki antioksidanlar, obezite ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları riskini arttıran metabolik sendromun önlenmesine yardımcı olur.

Elma, yolculuklarda, düşük kalorili bir atıştırmalık olarak idealdir. Kek dokusunda keyifli bir atıştırmalık için orta boy bir elmayı ikiye bölün, üzerine yenibahar ve tarçın serpiştirin ve mikrodalgada yaklaşık 1,5 dk. bekletin.