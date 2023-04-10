Kilo verme konusunda uzman 10 süper besin

‘Süper besin’ler olarak biliniyorlar. Süper görülmelerini sağlayan sayısız faydalı özellikleri var. Ancak detaylara geçmeden önce, bu süper besinlerin bir tür ‘mucize’ olmadıklarını anlamak gerekiyor. Süper besinler, kestirme yol sağlamazlar ve kötü bir diyetle birleştirildiklerinde hiçbir işe yaramazlar. En iyi sonuçlar için süper besinleri, dengeli bir beslenme ve egzersiz programı eşliğinde tüketmek gerekir. Aksi takdirde paranızı heba etmekten öteye gidemezsiniz.
İşte bahsini ettiğimiz bu ‘süper besin’lerin birkaçı:
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Ispanak
Ispanak, demir, potasyum, protein ve lif gibi yararlı besleyici maddeler açısından oldukça zengindir. Ispanağın en faydalı hali, iyice sıkılmış halidir; ikincisi ise pişmiş hali. Ispanaktan mümkün olduğunca fazla fayda elde etmek adına, 2 tutam ıspanağı, 1 bardak meyve ve biraz sütle blenderdan geçirin ve hem kilo vermenize yardımcı olacak hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirerek enfeksiyonlarla savaşacak harika bir içecek elde edin.
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Chia tohumu
Bu küçük tohumların besinsel kapasitelerini tahmin bile edemezsiniz. Bilişsel fonksiyonların düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olurlar, birkaç saat sürecek enerji sağlarlar. 1 yemek kaşığı chia tohumunda 69 kalori bulunur – yapısında bulunan sağlıklı yağlar ve 5.5 gramlık lif içeriği sayesinde.
1 çay kaşığı chia tohumunda, 1 bardak sütten daha fazla kalsiyum, somondan daha fazla omega-3 ve yabanmersininden daha fazla antioksidan bulunur. İçeceklere, tatlılara, yoğurda ya da birçok yiyeceğe katkı maddesi olarak ekleyip tüketebilirsiniz.
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Elma
Elmaların yapısında, serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan ve bitkisel besleyici maddelerden bolca bulunur. Ayrıca tok kalmamızı sağlayan vitaminler ve lifler bakımından zengindir.
Elma kabuğu ciddi miktarda lif içerdiğinden, gün içerisinde daha az kalori almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca elmadaki antioksidanlar, obezite ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları riskini arttıran metabolik sendromun önlenmesine yardımcı olur.
Elma, yolculuklarda, düşük kalorili bir atıştırmalık olarak idealdir. Kek dokusunda keyifli bir atıştırmalık için orta boy bir elmayı ikiye bölün, üzerine yenibahar ve tarçın serpiştirin ve mikrodalgada yaklaşık 1,5 dk. bekletin.
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Somon
100 gr somon, 155 kalori, 2 gr protein ve 7 gr yağ içeriği ile sağlıklı bir akşam yemeği için mükemmel bir seçimdir.
Somondan mümkün olduğunca faydalanmak adına, bu balık türünü haftada en az 2 kez tüketmek gerekiyor – özellikle de kalp hastalıkları riskinizi düşürmek istiyorsanız.
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Yabanmersini
Yabanmersininin karakteristik mavi rengi, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar bakımından zengin olduğunun işaretidir. Yabanmersini, yapısındaki bol lif ve su içeriği ile kilo vermede de son derece etkili bir araç olarak kullanılabilir.
Vücudu belirli kanser türlerine karşı korur, yüksek oranda C vitamini ve lif içerir, formunuzu korumanıza yardımcı olurlar. Yabanmersinini, içeceklerinizde, salatalarda ya da yulaf ezmesi yerken tüketebilirsiniz.
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